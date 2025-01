Secretária fala em ‘reestruturação sem lacunas’ após fusão de pastas em Londrina

A secretária municipal de Assistência Social, de Políticas para as Mulheres e do Idoso, Marisol Chiesa, ressaltou nesta quinta-feira (9) que a fusão das três pastas para criar a Secretaria da Família e do Desenvolvimento Social será uma “reorganização” e que a nova composição não deixará lacunas no atendimento à população. Ela falou à imprensa durante o Consultório na Rua, uma ação integrada com a pasta de Saúde voltada à população em situação de rua.





A decisão do prefeito Tiago Amaral (PSD) de acabar com as estruturas independentes das pastas da Mulher e do Idoso foi criticada por entidades e lideranças locais. Apesar disso, a tendência é que o chefe do Executivo não recue e mantenha em pé sua reforma administrativa, que deverá ser enviada à CML (Câmara Municipal de Londrina) após o recesso legislativo, em fevereiro.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





“Você traz para o mesmo guarda-chuva e possibilita toda essa reestruturação sem lacunas. Você tem como dividir um ser humano? Ele tem que ser visto na sua totalidade. É isso que nós queremos”, disse Chiesa, que entende que fracionar os serviços não é positivo. “Vamos ter os alinhamentos, todas as especificidades serão mantidas, todos os programas continuados. ‘Ah, vai extinguir’. Não vai, vai ser reorganizado, vamos potencializar, alinhar e entregar o melhor serviço para aquela pessoa."





A secretária também rebateu a alegação de que o acúmulo de três pastas poderia atrapalhar o atendimento aos públicos-alvo das secretarias. “Jamais. Quando você reorganiza, você otimiza. Você traz as situações que precisam ser analisadas e traz soluções, todo mundo junto. A mulher é de todos; o idoso é de todos. A violência é uma preocupação de todos”, acrescentou.





Chiesa ainda garantiu que não haverá prejuízo em políticas públicas. “Todos os programas, todos os projetos [serão mantidos], nenhum servidor será prejudicado. Meu perfil é alinhamento, construção, cuidado, objetividade e resultado.”





LEIA MAIS NA FOLHA DE LONDRINA.