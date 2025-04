Confira a programação de missas de Páscoa nas paróquias de Londrina e região

Celebrada no domingo (20), a Páscoa é uma data de confraternização em que as famílias se reúnem e presenteiam as crianças com ovos de chocolate. Porém, neste dia, os católicos relembram a ressurreição de Jesus Cristo e o significado da data vai muito além do ato de comer doces e presentear.





Portanto, neste domingo, diversos fiéis participarão das missas em suas paróquias ou capelas. Confira, abaixo, a programação de missas nas principais paróquias de Londrina e região.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O pároco da Catedral Metropolitana de Londrina, padre Joel Ribeiro Medeiros, explica que o domingo de Páscoa é o maior domingo do fiel católico, mas antes de chegar no domingo, o católico percorre o percurso da Quaresma, que significa quarenta dias de preparação e penitência para a celebração. ‘’Nesse período, a gente chama como um grande retiro, e a Semana Santa é um retiro maior, que intensificamos com maior profundidade esta celebração, onde teremos o Tríduo Pascoal, sexta, sábado e domingo’’, ressalta.





Na véspera do domingo de Páscoa, a igreja católica celebra o sábado santo, que é a renovação do batismo.

Publicidade





‘’A igreja católica celebra o mistério principal da sua fé, da sua existência, que é o mistério pascoal, sendo a morte, a ressurreição de Cristo, as duas palavras principais. Mas o mistério pascoal se estende, a morte, a ressurreição, a ascensão do senhor, e a nossa esperança da vida eterna. Por isso, para quem é católico, é fundamental que o fiel participe deste momento, que ocorre em todos os cantos do mundo’’, pontua.





Publicidade

ABSTINÊNCIA DE CARNE





Na Quaresma, os católicos não comem carne em dias específicos ou durante todo o período quaresmal. Este jejum, de acordo com o padre, nesta época, faz parte da preparação para celebrar a Páscoa. O costume surgiu entre os católicos como símbolo de humildade.

Publicidade





‘’Desde muito tempo, comer carne era sentido de luxo, entã, a abstinência da carne seria um gesto de humildade e simplicidade, também no sentido que Cristo se tornou carne, ele morreu na cruz, entregou sua carne por nós. O período mais forte de abstinência é na Quarta-Feira de Cinzas e na Sexta-Feira Santa'', salienta o padre.





PROGRAMAÇÃO DE MISSAS NO DOMINGO (20) DE PÁSCOA

Publicidade