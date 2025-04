Rodoviária de Londrina deve receber mais de 40 mil passageiros na Páscoa

Cerca de 41.500 passageiros irão passar pelo TRL (Terminal Rodoviário de Londrina) entre a véspera do feriado da Sexta-Feira Santa (18), Páscoa (20) e Tiradentes (21). O fluxo maior de pessoas será na quinta-feira (17), com previsão de mais de 80 ônibus saindo a partir das 20h.





Conforme o superintendente da rodoviária de Londrina, Sandro Neves, a movimentação de passageiros, entre embarque, desembarque, trânsito e turismo, inicia na noite desta quarta-feira (16).

Cerca de 200 ônibus extras serão usados para atender a demanda. ‘’Os municípios de São Paulo, Ribeirão Preto, Santos, Foz do Iguaçu, Curitiba e litoral de Santa Catarina estão entre os principais destinos’’, ressalta.





ORIENTAÇÕES

Para uma viagem tranquila, Neves orienta para que o passageiro compre a passagem de ida e volta com antecedência. ‘’Importante que o passageiro carregue um documento com foto e chegue pelo menos uma hora antes da data marcada da viagem. No caso de menores de 16 anos que forem viajar desacompanhados dos pais, é necessário tirar autorização no cartório para viajar.’’





Dentre os cuidados com a segurança, Neves pede para que o passageiro fique próximo ao portão de embarque, além de identificar as bagagens.





O terminal conta também com apoio da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização de Londrina) e da Guarda Municipal para a fiscalização e segurança das pessoas.





