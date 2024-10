Confira como fica o funcionamento dos serviços municipais de Londrina na sexta, Dia do Servidor

A prefeitura de Londrina informou nesta terça-feira (29) como se dará o funcionamento dos serviços municipais na sexta-feira (1º), ponto facultativo referente ao Dia do Servidor Público. A data foi celebrada nesta segunda-feira (28), porém, o ponto facultativo foi transferido para a sexta (1º). No sábado (2), feriado do Dia de Finados, os serviços municipais permanecem sem alteração, com exceção daqueles administrados pela CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização). Veja mais detalhes abaixo.



Sedes administrativas

Educação



As escolas municipais, os Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e os Centros de Educação Infantil (CEIs) filantrópicos conveniados terão aula normalmente na sexta-feira (1º). A sede da Secretaria de Educação também terá funcionamento normal.



Saúde



Estarão fechadas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), a Policlínica Municipal Ana Ito, os Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD) e Infantil (CAPS I), e o Centro de Referência Bruno Piancastelli.

Por outro lado, funcionarão normalmente os plantões dos Prontos Atendimentos (PA) do Maria Cecília (18 horas) e do Jardim Leonor (24 horas). Estarão abertas, 24 horas, as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) 24 horas Maria Angélica Castoldo (Jardim do Sol) e Francisco de Arruda Leite (Jardim Sabará).

O Pronto Atendimento Infantil (PAI), a Maternidade Municipal Lucilla Balallai, Pronto Atendimento Psiquiátrico do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS III), e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (SAMU 192) também atenderão normalmente, assim como o Pronto Atendimento (PA) do União da Vitória, cujo prédio está passando por reformas. Por isso, o atendimento provisório acontece na UBS do Ouro Branco, da 7h às 23h.

Informações sobre os serviços, endereços de unidades e outros assuntos estão disponíveis no site da Secretaria Municipal de Saúde – https://saude.londrina.pr.gov.br/.

Defesa social



O trabalho operacional da Guarda Municipal (GM) de Londrina funcionará normalmente. A equipe continuará fazendo o patrulhamento das áreas públicas, espaços de lazer, parques, praças, lagos, pistas de caminhada, ciclovias, academias ao ar livre e demais espaços similares.

Todos estes serviços operacionais da GM funcionam 24 horas por dia, e a comunidade pode fazer denúncias e registrar ocorrências junto ao órgão, por meio dos telefones 153 (Guarda Municipal) e 199 (Defesa Civil), assim como pelo aplicativo 153 Cidadão.



Acesf

O atendimento a funerais da Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina (Acesf) segue normalmente, todos os dias da semana, incluindo feriados, sábados e domingos.

Somente a equipe administrativa não terá expediente na sexta (1º). Por outro lado, no sábado (2), Dia de Finados, toda a equipe de servidores da Acesf estará trabalhando nos 13 cemitérios municipais, realizando orientações sobre descarte de embalagens plásticas, auxiliando na localização de jazigos e tirando dúvidas dos visitantes. O público pode encontrar informações gerais sobre os serviços da Acesf no site https://acesf.londrina.pr.gov.br/.



Fazenda



A Praça de Atendimento da Secretaria Municipal de Fazenda, que fica no prédio da Prefeitura de Londrina, também estará fechada na sexta-feira (1º), retomando na segunda-feira (4), no saguão do piso térreo do prédio da PML.

Informações relacionadas aos serviços da Secretaria Municipal de Fazenda, por exemplo relativas ao pagamento de impostos, obtenção de guias, segunda via, consultas e outras demandas, podem ser obtidas na página da SMF no portal da Prefeitura – https://portal.londrina.pr.gov.br/inicio-fazenda. Há também áreas de acesso direto ao IPTU 2024 e de Parcelamento On-line.



Políticas para as mulheres



A Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres (SMPM) estará fechada durante o feriado, com exceção do plantão do Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CAM), que funciona 24 horas, na Avenida Santos Dumont, 408.

As mulheres que tenham sofrido ameaças de morte relacionadas à violência doméstica e familiar, durante esse período, e que não possuam outro local para abrigo, devem se dirigir à Central de Flagrantes do 2º Distrito Policial (DP), que fica na Avenida Santos Dumont, 422. A equipe do 2º DP fará o contato com os técnicos do CAM, para o encaminhamento das vítimas.



Restaurante popular



O Restaurante Popular abrirá normalmente na sexta-feira (1º). O local funciona de segunda a sexta, das 11h às 14h, na Rua Professor João Cândido, 14, ao lado do Terminal Urbano Central.



Parque Arthur Thomas



O Parque Arthur Thomas funciona aos feriados e finais de semana, com entrada gratuita para o público em geral. A entrada do parque fica na Rua da Natureza, 155, no Jardim Piza. O horário de funcionamento é terça a domingo, das 8h às 17h, fechando apenas às segundas.

Já a sede administrativa da Secretaria Municipal do Ambiente (Sema), que também opera no espaço do Parque Arthur Thomas, estará fechada na sexta (1º).



Trabalho, Emprego e Renda



A Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda (SMTER) fechará na sexta, porém todos os seus serviços estarão disponíveis pela internet. Na segunda-feira (4), o atendimento presencial retoma normalmente, por meio de agendamento pelo site www.londrina.pr.gov.br/trabalho. A SMTER funciona das 8h às 14h e a agenda semanal, para os serviços de atendimento por WhatsApp e para o seguro-desemprego, é aberta todas as quintas-feiras, às 8h. Para atendimento relativo à vaga de emprego presencial, não é necessário agendamento, pois é feito por ordem de chegada.



Procon



O Núcleo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de Londrina (Procon-LD) estará fechado na sexta. Cidadãos que precisem de informações ou que desejem fazer uma denúncia ou reclamação podem enviar um e-mail para [email protected].



Cultura



As bibliotecas públicas municipais estarão fechadas na sexta e voltam a atender normalmente na segunda-feira (4). A Biblioteca Pública Municipal Pedro Viriato Parigot de Souza tem expediente de segunda a sexta, das 7h30 às 18h. A Biblioteca Eugênia Monfranati, situada na região sul, atende de segunda a sexta, das 8 às 17h. A Biblioteca Infantil abre das 8h às 18h, também durante a semana, e as bibliotecas Padre Adelino de Carli, Lupércio Luppi e do Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) funcionam das 8h às 14h.



CMTU



Na sexta-feira (1º) e no sábado (2), feriado nacional do Dia de Finados, os setores administrativos e de atendimento ao público da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) estarão fechados. O funcionamento normal das divisões será retomado na segunda-feira (4), sem prejuízo à contagem de prazo nos processos de trânsito que vierem a vencer no período, como apresentação de condutor infrator e recurso contra multas.

Nos dois dias, os ônibus do transporte coletivo circularão com os horários relativos a dias úteis e sábados, respectivamente. No Terminal Rodoviário de Londrina (TRL), administrado pela CMTU, haverá expediente somente das equipes operacionais, com recesso dos trabalhos administrativos.

Os agentes de trânsito atuarão em escala reduzida, com patrulhamento de rotina, monitoramento do tráfego no entorno dos cemitérios municipais e fechamento das vias que circundam o Igapó II. Já os agentes de Posturas trabalharão na fiscalização do comércio ambulante.

A realização dos serviços de limpeza, entre eles capina do mato, varrição de vias, lavagem de calçadas e conservação de lagos, ocorrerá sem alterações. A coleta dos resíduos orgânicos e do rejeito será feita como de costume, percorrendo os bairros já atendidos às sextas e sábados. O recolhimento do material reciclável, que já não acontece aos finais de semana, será realizado normalmente na sexta.

Localizados nas regiões leste e norte, nos bairros Nova Conquista e Vista Bela, os Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) estarão abertos para o recebimento de descartes na sexta-feira, no intervalo das 8h às 19h30. No sábado, os espaços permanecerão fechados.

As feiras livres e feiras noturnas serão realizadas regularmente, com presença facultativa dos comerciantes. Mais informações sobre a programação dos serviços podem ser obtidas pelo telefone (43) 3379-7900, até as 17h de quinta-feira (31).



