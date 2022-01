Confira o cardápio do Restaurante Popular de Londrina nesta segunda-feira

Veja o cardápio do Restaurante Popular de Londrina desta segunda-feira (10):

Steak de frango

Polenta cremosa

Arroz

Feijão carioca

Salada de alface

Laranja de sobremesa





O "Brizolão" oferece refeições no período do almoço de segunda a sexta-feira, das 11 às 14h e fica localizado na rua Professor João Cândido, 14, ao lado do Terminal Central, esquina com a avenida Leste- Oeste.





As refeições tem o valor fixo de R$ 3 e o caixa oferece troco máximo para R$ 10, sendo aceito pagamentos apenas em dinheiro.