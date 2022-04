Confira os horários do comércio para esta semana em Londrina

De segunda-feira (11) a quinta (14), o comércio de rua atende das 8h às 18h, assim como no sábado (16). Aos sábados, porém, muitos lojistas antecipam o fechamento. Já no feriado de Sexta-Feira Santa (15) e no domingo (17), os estabelecimentos estarão fechados.

Shoppings





Para os shoppings da cidade, os horários são diferenciados. Confira abaixo:







Boulevard Londrina Shopping | Catuaí Londrina

Lojas: segunda (11) a quinta (14) - das 10h às 22h | sexta (15) - fechadas | sábado (16) - das 10h às 22h | domingo (17) - fechadas.

Alimentação: segunda (11) a quinta (14) - das 11h às 22h | sexta (15) - das 11h às 22h | sábado (16) - das 11h às 22h | domingo (17) - das 11h às 22h.





Londrina Norte Shopping

Lojas: segunda (11) a quinta (14) - das 10h às 22h | sexta (15) - fechadas| sábado (16) - das 10h às 22h | domingo (17) - fechadas.

Alimentação: segunda (11) a quinta (14) - das 11h às 22h | sexta (15) - das 10h às 20h | sábado (16) - das 11h às 22h | domingo (17) - das 11h às 22h.





Aurora Shopping Londrina

Lojas: segunda (11) a quinta (14) - das 10h às 22h | sexta (15) - fechadas | sábado (16) - das 10h às 22h | domingo (17) - fechadas.

Alimentação: segunda (11) a quinta (14) - das 10h às 22h | sexta (15) - das 11h às 22h | sábado (16) - das 10h às 22h | domingo (17) - das 11h às 22h.





Shopping Royal Plaza

Lojas: segunda (11) a quinta (14) - das 9h às 21h | sexta (15) - fechadas | sábado (16) - das 9h às 21h| domingo (17) - fechadas.

Alimentação: segunda (11) a quinta (14) - das 10h às 21h | sexta (15) - 11h às 20h | sábado (16) - 10h às 21h | domingo (17) - das 11h às 20h.





As informações são da Acil, juntamente com as assessorias dos shoppings e com a convenção coletiva Sincoval/Sindecolon.