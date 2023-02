Confira a programação de Quaresma no Santuário de Nossa Senhora Aparecida em Londrina

O sacerdote explica ainda que hoje em dia a Quaresma se transformou num período de jejuns e penitências das mais variadas formas: desde deixar de comer algum tipo de alimento até fazer um esforço para não fofocar, não mexer muito nas redes sociais, entre outras situações. Tudo é válido se for para ajudar a converter nosso coração a Deus. “Entre os exercícios espirituais mais comuns nessa época do ano estão a oração diária do terço ou rosário, a participação diária na Santa Missa, a adoração à Eucaristia, além de elementos práticos como doações, trabalhos sociais, visitas aos doentes”, ressalta o padre Rodolfo.

“A Quaresma é um período de 40 dias de orações, jejuns e penitências que recordam o tempo em que Jesus Cristo passou no deserto, sofrendo as tentações, antes de viver sua Paixão, Morte e Ressurreição”, afirma o padre Rodolfo Trisltz, pároco e reitor do Santuário. De acordo com ele, o tempo quaresmal significa um tempo de espera, de provações, de amadurecer espiritualmente.

A Igreja Católica inicia o período da Quaresma, a partir de missa de Quarta-feira de Cinzas, e o Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Londrina terá uma programação litúrgica grande e variada, possibilitando a participação de fieis e cristãos da cidade e da região. As celebrações do calendário religioso marcam o encerramento do Carnaval, uma festa inicialmente cristã que, séculos atrás, concentrava os festejos anteriores ao período quaresmal de reflexão e introspecção.

A programação de missas tem início na Quarta-feira de Cinzas, no dia 22 de fevereiro, nos seguintes horários: 7h, 10h (com transmissão pelo Youtube da TV Evangelizar), 15h e 19h. “Na Quarta-feira, celebramos a Quarta da Padroeira, com a novena perpétua a Nossa Senhora Aparecida, em todas as celebrações”, afirma o religioso.





A partir de então, o Santuário de Nossa Senhora Aparecida terá uma programação litúrgica e espiritual intensa, com missa penitencial com terço pelas ruas do Santuário, todas as sextas-feiras da Quaresma, com início às 5h30, além de Via Sacra com distribuição da Sagrada Eucaristia, todas as sextas-feiras da Quaresma, às 19h.