Consemma aprova relatório sobre danos no Jardim Botânico após Carnaval em Londrina

Por 13 votos a 1, os integrantes do Consemma (Conselho Municipal de Meio Ambiente) de Londrina aprovaram o parecer emitido pela Câmara Técnica de Biodiversidade da entidade que apontou uma série de possíveis danos causados à fauna e a flora do Jardim Botânico e problemas na escolha do lugar por conta do Carnaval realizado pela prefeitura e outras instituições no estacionamento da unidade, no último dia 19 de fevereiro.





A reunião foi realizada no Parque Arthur Thomas na segunda-feira (27). Com a decisão, serão notificados o IAT-PR (Instituto Água e Terra do Paraná), Sedest (Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo), Sema (Secretaria Municipal do Ambiente), prefeitura e MP-PR (Ministério Público do Paraná), que terão 30 dias para responder.

“Entre os encaminhamentos propostos foi aprovada a verificação sobre crime ambiental que pode ter sido cometido, resíduos sólidos que existiram e ainda restam, perturbação da fauna e documentação ambiental”, explicou o presidente do conselho, Jonas Henrique Pugina. “De maneira orientativa vamos propor metodologias que evitem que essa situação aconteça novamente no futuro. Além disso, verificadas infrações, vamos conduzir o acompanhamento dos processos para apuração”, acrescentou.





O Comitê de Biodiversidade afirmou que depois da festa corujas-buraqueiras foram encontradas com ferimentos e a suspeita é de que animais silvestres possam ter fugido por conta do som alto. O parecer alertou que espécies catalogadas por armadilhas fotográficas da UEL (Universidade Estadual de Londrina) não foram mais vistas na segunda-feira seguinte ao evento.





