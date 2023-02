Relatório do Conselho do Meio Ambiente indica danos ao Jardim Botânico após Carnaval

Em parecer emitido nesta sexta-feira (24), a Câmara Técnica de Biodiversidade do Consemma (Conselho Municipal do Meio Ambiente) relacionou uma série de possíveis danos causados ao Jardim Botânico de Londrina em razão do carnaval de rua realizado no estacionamento da área verde no último domingo (19).





Entre os dados levantados, o documento informa que, no início da semana, corujas-buraqueiras foram encontradas com ferimentos.

Além disso, demais animais silvestres podem ter fugido da área por conta do volume do som da festa bancada pela Prefeitura de Londrina.





Segundo o parecer, espécies registradas anteriormente por armadilhas fotográficas da UEL (Universidade Estadual de Londrina) não foram mais visualizadas no dia seguinte ao evento. Entre elas, mamíferos como o tatu-galinha, o quati e o cachorro do mato.

“O volume sonoro pode ser um importante fator de afugentamento dos animais, que podem deixar a área e, em busca de abrigo seguro, acabar sendo atropelados nas imediações. Tais efeitos podem ser observados não apenas em curto, mas em médio prazo”, argumentam os integrantes da Câmara Técnica de Biodiversidade.





OMISSÃO DE SERVIDORES





O grupo ainda sugere que o Ministério Público do Paraná “avalie se houve omissão de servidores públicos quanto à responsabilidade administrativa, civil e criminal de eventuais crimes ambientais ocorridos.”





