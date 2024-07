Construtora da trincheira da Leste-Oeste não pagou multa de quase R$ 1 milhão à Prefeitura de Londrina

Quase um mês depois da data de vencimento, a construtora da trincheira na avenida Leste-Oeste, no cruzamento com a Rio Branco, ainda não pagou o boleto de R$ 915 mil enviado pela Prefeitura de Londrina como multa pelo processo administrativo que a empresa respondeu .





A avaliação dos técnicos do município é de que a empreiteira, que tem sede em Curitiba, incorreu em, pelo menos, sete problemas no decorrer das obras, entre eles mão de obra e maquinário insuficientes e constantes paralisações dos operários.

Com a falta da quitação do débito, o município vai executar a chamada garantia contratual, que é um dinheiro já depositado pela empresa no início dos trabalhos.





“Ela (garantia contratual) serve justamente para pagamento de multas. É um valor depositado pela empresa que equivale a 5% do valor do contrato”, destacou a prefeitura. O poder público londrinense já deu andamento aos procedimentos legais para descontar deste montante.

Se não bastasse esse procedimento, a empreiteira está enfrentando outro que foi aberto neste mês e pode culminar em uma nova penalidade financeira. A apuração sobre possíveis irregularidades leva em conta o prazo de dez de junho do ano passado até o dia 29 de junho, data formal da conclusão da obra.





O principal ponto que vem sendo analisado pelos servidores do município é a demora para a entrega da estrutura. O período previsto em contrato era janeiro de 2023, no entanto, a finalização só aconteceu com um ano e cinco meses de atraso e após a liberação de quatro aditivos de tempo.





Um relatório preliminar sobre o caso, baseado em respostas dos engenheiros responsáveis por acompanhar os serviços, reforçou que “parte do atraso se qualificou como injustificado”.





