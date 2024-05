Prefeitura manda boleto de multa de R$ 1 mi para empresa atrasada da trincheira da Leste Oeste

A prefeitura rechaçou os argumentos apresentados pela empreiteira da obra da trincheira na esquina da avenida Leste-Oeste com a Rio Branco, na área central de Londrina, e confirmou a multa de R$ 915 mil à empresa, que tem sede em Curitiba. Com a fase recursal esgotada, cabe à construtora pagar o valor. Se isso não acontecer, irá para dívida ativa. O poder público londrinense, inclusive, enviou o boleto com o montante, com data de vencimento em 28 de junho.





“Resta claro que a contratada não demonstra tecnicamente e materialmente justificativas quanto aos seus descumprimentos, não há evidenciado o esforço dela em recuperar o baixo ritmo de obra e assim o cumprimento do cronograma físico-financeiro, escorando-se apenas em tecnicidades anterior ao período em apuração”, concluiu a análise dos técnicos do município.

A penalidade financeira foi aplicada em março, como mostrou a FOLHA, e foi baseada em sete problemas identificados: mão de obra insuficiente, falta de maquinário, equipamentos parados, ausência de solução de imóveis vizinhos afetados pela obra, demora para formalização de respostas para notificações, possível impropriedade na gestão de operações realizadas e paralisações por protestos dos empregados.





