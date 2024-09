Copel promove seminário para orientar empresários de Londrina sobre como economizar até 35% na conta de luz

A Copel (Companhia Paranaense de Energia) promove, na próxima terça-feira (24), um seminário para orientar empresários de Londrina sobre como economizar até 35% na conta de energia elétrica.





O evento, chamado de "Mercado Livre de Energia: Perspectivas, Benefícios e Economia para Crescer", vai tirar dúvidas dos empreendedores que têm interesse em migrar para esse modelo de compra de energia.

"Temos visto bastante interesse no assunto e no evento. Por isso, acredito que vai ser uma troca muito interessante entre a Copel e a população local. O tema é um pouco diferente do que temos no dia a dia, mas, atualmente, a maioria dos consumidores compra energia de uma distribuidora, e o mercado livre permite negociar essa energia livremente com qualquer gerador ou fornecedor", destaca Rodolfo Lima, diretor-geral da Copel Mercado Livre.





Segundo Lima, a modalidade de compra no mercado livre de energia não é nova, mas tem se popularizado nos últimos anos. "Há um trabalho do Governo em adequar a Legislação para que os consumidores possam ter acesso aos benefícios do mercado livre."

O diretor-geral ressalta, ainda, que qualquer consumidor do Grupo A pode negociar a compra de energia elétrica nessa modalidade. "O grupo inclui farmácias, padarias, fazendas, centros logísticos e outras empresas. Então, a abrangência é ampla. Praticamente todo mundo que está conectado à alta tensão tem a possibilidade de migrar para o mercado livre", explica.





O evento é gratuito e aberto ao público, que pode se inscrever por meio do site .

SERVIÇO





Seminário "Energia para Crescer"

Quando: 24/09/2024

Onde: Hotel Crystal Palace, na rua Quintino Bocaiúva, 15, em Londrina

Custo: gratuito

Inscrições: pela internet