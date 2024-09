Quarta-feira será de tempo instável e temperatura amena em Londrina e região

Emissão de gases do efeito estufa devido a queimadas na Amazônia aumenta 60%, aponta pesquisa

As queimadas na Amazônia, de junho a agosto deste ano, resultaram em uma emissão de gases do efeito estufa 60% maior do que a observada no mesmo período do ano passado. De acordo com pesquisa divulgada pelo Observatório do Clima,