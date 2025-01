Coro Voz Viva abre vagas para novos integrantes do grupo em Londrina

O Coro Voz Viva abriu 15 vagas, inclusive para PCDs (Pessoas com Deficiência), para interessados em fazer parte do grupo no ano de 2025. A participação é gratuita e pessoas a partir de 16 anos já podem se inscrever.





Os interessados poderão se inscrever mediante contato com o Coro por meio do Whatsapp (43) 99835-4145. Para participar não é necessário ter experiência, basta possuir vontade de aprender a cantar em grupo e ter comprometimento com a equipe. Os ensaios deste ano se iniciam no dia 5 de fevereiro.

Segundo a maestrina Rose Andréia Castanho, o repertório aprendido nos ensaios do Coro Voz Viva é variado. “Estilos populares diversos, principalmente brasileiros, em um repertório bem eclético. Destaco canções tais como ‘Samba de uma nota só’, de Tom Jobim, ‘Nascemos pra cantar’, de Chitãozinho e Xororó, e ‘Tiro ao Álvaro’, de Elis Regina e Adoniran Barbosa”, explicou.





Castanho ainda salientou que uma atividade como o canto em coro pode despertar diversos benefícios para os praticantes. “Cantar em coro tem um poder terapêutico muito eficaz, pode estimular a convivência ajudando a fazer amigos, estimular o cognitivo e a memória e, além de tudo, ajuda na melhora da autoestima”.





Fundado em 2021, o grupo é uma iniciativa da Corre Cultural criada com o intuito de oferecer um espaço onde o cantar seja inclusivo e terapêutico. O grupo tem ainda apoio da Secretaria Municipal de Cultura (Rua Maestro Egídio Camargo de Amaral, 110), local onde são realizados os ensaios musicais às quartas-feiras.





