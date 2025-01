Gedal promove evento gratuito para observar o alinhamento de planetas neste sábado

ALINHAMENTO DE PLANETAS?





De acordo com o coordenador do Gedal, Miguel Fernando Moreno, quatro planetas (Vênus, Marte, Júpiter e Saturno) estão visíveis a olho nu, logo ao anoitecer, porém, as informações que estão sendo divulgadas na mídia afirmando que o fenômeno do dia 25 de janeiro seria um espetáculo único no céu, na prática, não é bem assim. ''Esses quatro planetas não estão “juntinhos” no céu, eles até estão "alinhados", mas numa espécie de passarela cósmica, cruzando todo o firmamento'', pontua.





Ou seja, os planetas não estão perfeitamente enfileirados no espaço, mas sim posicionados de forma que se tornam visíveis em uma mesma faixa do céu quando observados da Terra.

A reportagem do Portal Bonde conversou com o Miguel na última terça-feira (21), no qual ele explica com mais detalhes sobre o fenômeno que tem despertado a curiosidade de muitas pessoas. Para acessar a matéria, basta clicar no link da matéria abaixo: