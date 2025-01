Corrida de rua em Londrina vai alterar trânsito e transporte na Leste-Oeste no domingo

Condutores e motociclistas que costumam utilizar as avenidas Abélio Benatti e Arcebispo Dom Geraldo Fernandes, que juntas formam parte do corredor de trânsito popularmente conhecido como Leste-Oeste em Londrina, devem estar atentos às alterações na via neste domingo (26). Isso porque a realização de uma corrida de rua, com atividades entre a madrugada e a manhã, deve causar mudanças no tráfego de veículos ao longo do trecho.





Para dar lugar aos atletas, a avenida será parcialmente interditada no sentido bairro – centro, das imediações do Terminal Oeste até a rotatória com a avenida Rio Branco. Deste ponto à rua Maragogipe, o fechamento será total, retomando a meia pista até o cruzamento com as ruas Guaporé e Pernambuco, perto do Terminal Central. Na direção oposta, da área central para a zona oeste, o trânsito irá funcionar em meia pista da rua Guaporé até a avenida Do Sol.

O bloqueio da via está programado para ter início às 4h, quando cones de sinalização começarão a ser distribuídos no decorrer do percurso. A ação será realizada pela promotora do evento, com supervisão da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização), que manterá agentes nos principais entroncamentos para orientar os motoristas e garantir a segurança dos competidores.





A expectativa é que o fechamento das vias seja concluído até as 5h. A largada para o trajeto de 8 km está marcada para as 6h30, enquanto a para a corrida de 4 km deve ocorrer às 6h45. A premiação está prevista para as 8h45 e, a partir das 9h, a equipe de apoio do evento deve iniciar a liberação das pistas.

Em decorrência da competição, cuja partida será na altura do número 178 da avenida Rio Branco, o fluxo de veículos vindo da avenida Tiradentes e da rua Quintino Bocaiúva, em direção à Leste-Oeste, será desviado para a rua Porto Alegre. Já o tráfego no sentido inverso, das regiões norte e oeste rumo à Tiradentes, será transferido para a avenida Pandiá Calógeras.





A CMTU orienta que os condutores observem as faixas informativas ao longo da via, que indicam o perímetro a ser bloqueado. A recomendação é que evitem passar pelo trecho durante a madrugada e manhã de domingo e, na impossibilidade de utilizar rotas alternativas, tenham paciência para aguardar a liberação da pista.

Transporte coletivo





Com a interdição da Leste-Oeste, as linhas 311 – Santa Rita, 501 – Parador Vivi Xavier e 502 – Parador Ouro Verde terão de percorrer caminhos secundários para chegar ao Terminal Central.

No sentido bairro – centro, após atender o Terminal Oeste, a 311 seguirá pelas avenidas Brasília e Rio Branco; ruas Araguaia e Guaporé e, finalmente, avenida Arcebispo Dom Geraldo Fernandes até o local de integração do transporte coletivo. Na direção inversa, do Terminal Central para o Oeste, os ônibus tomarão as ruas Bahia e Araguaia; assim como as avenidas Rio Branco, Do Sol e Abélio Benatti.





Já no caso das linhas 501 e 502, as viagens em direção à área central irão ocorrer pela avenida Rio Branco; ruas Araguaia e Guaporé; avenida Dom Geraldo Fernandes e, por fim, o Terminal Central. No retorno aos bairros o itinerário contemplará a rua Bahia, a Araguaia e a avenida Rio Branco.

O cruzamento da Leste-Oeste com as ruas Guaporé e Pernambuco não será impedido, permitindo o fluxo dos coletivos para a avenida, nas imediações do Terminal Central, e para a rua Fernando de Noronha. Por conta das mudanças, os usuários do sistema que embarcariam no trecho bloqueado deverão se deslocar até a rua Araguaia para acessar os veículos.





Em caso de dúvidas sobre trajetos e pontos de embarque e desembarque, os passageiros das linhas afetadas podem entrar em contato pelo número 0800 400 7020, da central de atendimento do serviço, para obter as orientações necessárias.