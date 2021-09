Criação de conselho LGBT provoca manifestações a favor e contra a causa

Para tentar convidar a sociedade a participar do debate, esclarecer dúvidas e convencer vereadores, grupos pró e contra a projeto de lei de autoria do Executivo marcaram manifestações neste sábado (18) em Londrina.

Londrina tem 27 conselhos municipais. São inúmeros colegiados de caráter consultivo alguns mais ativos e outros nem tanto na cidade. Entre os conselhos estão dos direitos da infância e juventude, da mulher, dos negros, da Pessoa com Deficiência, da saúde pública, da transparência, cultura da paz, de proteção ao patrimônio histórico, entre outros.





A Frente Trans de Londrina e a Frente Feminista convocaram umcortejo artístico neste sábado (18), às 9 horas, no calçadão (centro) em frente às Pernambucanas. O objetivoé chamar a atenção do poder público para a necessidade da criação do Conselho Municipal dos Direitos LGBTQIA+.





No mesmo horário, também às 9 horas, grupos conservadores opositores ao projeto marcaram uma passeata contra o Conselho LGBT na Avenida Tiradentes na esquina com José de Alencar (em frente ao Bradesco).

Continua depois da publicidade





O grupo quer seguir em marcha até as emissoras de televisão que ficam na mesma via. O objetivo é fazer o enfrentamento com argumentos de que o projeto fere a Constituição.





Confira o que defendem os grupos pró e contra a criação do Conselho Municipal de Defesa do LGBTQIA+