Criança de dois anos atropelada está intubada e em estado grave no HU de Londrina

A criança de dois anos que foi atropelada nesta quarta-feira (30), na avenida Dez de Dezembro, está intubada e segue em estado grave no HU (Hospital Universitário) de Londrina. De acordo com o boletim enviado pelo hospital na manhã desta quinta-feira (31), a menina está sedada e internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) pediátrica.





A mãe da criança, de 38 anos, também foi atropelada, mas consciente, respira ar ambiente e está passando por exames. Ela deve receber alta em breve. Uma outra criança, de 12 anos, também foi atingida pelo veículo e recebeu alta ainda na noite de quarta.





Questionado pela reportagem, o delegado de Trânsito de Londrina, Edgard Soriani, afirmou que o caso deve ser investigado, mas que o trabalho deve começar na semana que vem, já que as oitivas de outras mortes relacionadas ao trânsito e que aconteceram antes permanecem em andamento.

O delegado também disse que, em tese, o atropelamento pode ser enquadrado como lesão corporal, o que depende de representação das vítimas diante da autoridade policial.





De acordo com informações preliminares repassadas pelo Corpo de Bombeiros de Londrina e apuradas pela reportagem, a mãe e os dois filhos estavam atravessando a via quando foram atingidos por um veículo em alta velocidade.

