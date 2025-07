Mulher fica presa entre ferragens após capotamento de carro no centro de Londrina

Uma mulher ficou presa entre ferragens de um carro que capotou no cruzamento da Rua Benjamin Constant com a Rua Belo Horizonte, no Centro de Londrina, no início da tarde desta quarta-feira (30).



Segundo informações preliminares repassadas por populares que presenciaram o acidente, um chevrolet-ágile seguia pela Rua Belo Horizonte e teria avançado a preferencial no cruzamento da Rua Benjamin Constant quando foi atingido lateralmente por um chevrolet-onix. Com a colisão, o ágile capotou, parando em frente à portaria do Edifício Ouro Preto.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, a motorista do veículo tombado, uma mulher de aproximadamente 30 anos, ficou presa entre as ferragens, mas estava consciente no momento do atendimento e apresentou sinais vitais normais. Ela teve uma lesão no braço e foi encaminhada ao hospital.





Foto: Fernando Buchhorn Jr.

LOCAL PROBLEMÁTICO



Não é a primeira vez que acidentes acontecem nesse cruzamento. O síndico do Edifício Ouro Preto, Jurandir Reis, conta que as colisões são muito comuns e já acionou a Câmara de Vereadores e a CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização de Londrina) diversas vezes, mas nada foi feito até agora.



“Antigamente tinha uma lombada nessa esquina, na Belo Horizonte. Quando recapearam o asfalto, cobriram o quebra-molas. E tem dado inúmeros acidentes. Teve um carro que entrou nas grades do nosso prédio”, lembrou Reis.



O síndico afirma que chegou a contabilizar três acidentes em um mesmo dia. “As autoridades não dão a mínima importância pra essa esquina. Enquanto não houver uma vítima fatal, eles não vão tomar providências”.



De acordo com Reis, no momento do acidente desta quarta-feira, trabalhadores pintavam a fachada do prédio e por pouco não foram atingidos.

(Atualizada às 16h23)



