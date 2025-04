Cruzes homenageiam vítimas fatais de acidentes de trabalho em Londrina

O Dia em Memória das Vítimas de Acidentes de Trabalho é celebrado nesta segunda-feira (28) e, em forma de homenagem e de protesto, o Sintracom Londrina (Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Londrina) colocou 232 cruzes contornando toda a rotatória entre as avenidas Madre Leônia Milito e Ayrton Senna, na zona sul da cidade. A quantidade representa o número de pessoas que perderam a vida em acidentes de trabalho no ano de 2022 no Paraná.





Presidente da entidade, Denilson Pestana explica que as cruzes representam as vítimas de todos os setores, mas o ponto foi escolhido por concentrar um grande número de empreendimentos imobiliários em construção. Ele aponta que não há um dado relativo ao número de acidentes na cidade no setor, mas que há cinco anos Londrina não registra mortes na construção civil.

“São pessoas cheias de projetos e de sonhos que saem para trabalhar e ganhar o pão de cada dia que, de repente, não voltam para casa ou voltam mutilados em uma cadeira de rodas”, alerta. Segundo ele, com tantas ferramentas tecnológicas disponíveis, as pessoas não podem continuar morrendo no exercício de suas profissões.





O presidente critica o fato de os dados estarem defasados, já que o setor da construção civil, por exemplo, se atualiza ano após ano. “Isso dificulta para quem atua na área porque nós vivemos para zelar e cuidar de pessoas. É como se eu estivesse olhando para o retrovisor”, aponta.

Pelo fato de o sindicato representar os trabalhadores da construção civil, Pestana explica que são feitas fiscalizações diárias por equipes do Sintracom em obras, tanto públicas quanto privadas, assim como convoca as empresas a apresentarem os documentos de cumprimento da legislação, como uniformes, equipamentos de segurança, locais de refeição, entre outros. “O objetivo é avançar nessa nossa caminhada e ir eliminando riscos”, ressalta.