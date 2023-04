Cultura encerra inscrições para o Promic nesta segunda-feira

Termina nesta segunda-feira (24) o prazo para as inscrições aos projetos do Promic (Projetos Estratégicos para o Programa Municipal de Incentivo à Cultura) da Secretaria de Cultura de Londrina.







Por meio deste chamamento público, aberto no dia 23 de março, a Secretaria de Cultura está disponibilizando R$ 1,180 milhão para fomentar projetos divididos entre as linhas Festivais (até R$ 700 mil); Livres (até R$ 240 mil); e Oficinas de Criação Cultural e outras Ações Formativas (até R$ 240 mil).



Há espaço para participação em áreas como música, literatura, artesanato, dança, artes gráficas, cinema, artes plásticas, circo, artes de rua, hip hop, fotografia, cultura integrada e popular, vídeografia, mídia, patrimônio cultural e natural.



Para proceder com a inscrição, é necessário ter cadastro atualizado na plataforma eletrônica do Londrina Cultura, único canal disponibilizado para participação no edital. O envio deve ser concluído até as 18h desta segunda (24).





É necessário que os proponentes fiquem atentos quanto ao cadastro no portal, à lista de documentos e aos requisitos solicitados, o que inclui o plano de trabalho, histórico de atividades e outros elementos.



Segundo a diretora de Incentivo à Cultura da SMC, Sonia Dias, algumas alterações simples foram feitas em 2023. Por isso, os participantes precisam revisar cada parte da inscrição antes de finalizar a ação.





