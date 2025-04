Em Londrina, Cultura inaugura duas exposições com obras do acervo do Museu de Arte

A SMC (Secretaria Municipal de Cultura) de Londrina inaugurou duas exposições com obras do acervo do Museu de Arte do município. Dentre as artes, a exposição “Homem Branco Vêm Aí”, foi instalada no saguão do 2° andar da Prefeitura de Londrina, localizada na Avenida Duque de Caxias, 635, Centro. A visitação é aberta ao público de segunda a sexta, das 12h às 18h, e permanecerá disponível até o dia 2 de maio.





Com autoria dos artistas Élon Brasil, José Luiz Néia Martini, Fernando Godinho, Neimar Proença, Henrique de Aragão, Maria Terezinha de Lima e Paulo Menten, as sete obras trazem representações dos povos indígenas do Brasil.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A outra exposição lançada, “Ecos da Eco”, se espalha pelos corredores e paredes da sede da Secretaria Municipal de Cultura, com obras inspiradas nos temas da ecologia e meio ambiente. O endereço é Rua Maestro Egydio do Amaral, 110, Praça Primeiro de Maio. Aberta a todos os públicos, a exposição está disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, até o dia 2 de maio.





Foram expostas oito obras, das quase três integram a coleção “Eco-Art”, doadas pelo Banco Bozano Simonsen, por ocasião da RIO 92 – II Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento.

Publicidade





Os artistas participantes desta exposição são: Beatriz Milhazes (Brasil-RJ), Laura Anderson (México), Tomie Ohtake (Japão), Constantino Leon (Brasil-PB), Eduardo Tadeu (Brasil-Londrina), Fernando Martinez (Brasil-Londrina), Bira Senatore (Brasil-Londrina) e Armando Romanelli (Brasil-RJ).





PROGRAMAÇÃO ANUAL DO MUSEU

Publicidade





A diretora de Ação Cultural da SMC, Maria Luísa Alves Fontenelle, contou que as duas exposições fazem parte da programação que o Museu de Arte organiza anualmente. “Com o Museu de Arte aguardando a finalização da sua reforma, para que possamos voltar a ocupar seu espaço – com o acervo, as atividades, programações, e abrir novamente a agenda expositiva – estamos ocupando o espaço da sede da Secretaria de Cultura e também o saguão do 2º andar da Prefeitura para a realização de exposições das obras do acervo”, disse.

Publicidade





Fontenelle ressaltou que, embora a exposições não ocupem o prédio sede do Museu de Arte, houve, por parte da equipe do Museu, um trabalho e esforço muito grande para manter as atividades, tanto as expositivas quanto as de atendimento. “Por exemplo, a realização das ações do programa Museu Educativo, com contação de histórias, visitas mediadas às exposições que a gente vem montando na Casa da Criança, e também atividades arte/educativas, além da participação nos eventos nacionais, que são a Semana Nacional de Museus, em maio, e a Primavera dos Museus, em setembro. Então, embora não estejamos ocupando seu espaço, o Museu segue atuante em sua programação e em seus atendimentos. A realização dessas exposições contribui com isso, pois elas mantêm o Museu atuante e permitem que o público que passa pela Secretaria de Cultura e que circula pela Prefeitura possa apreciar as obras”, frisou.





As duas exposições são realizadas pela Diretoria de Ação Cultural da Secretaria Municipal de Cultura. A curadoria dessas exposições é feita pela equipe do Museu de Arte, em especial pelo gestor cultural Danilo Lagoeiro e o coordenador do Museu de Arte de Londrina, Alexandre Oguido.

Publicidade





VISITAS MEDIADAS





Grupos e escolas interessados em visitar a exposição que está na sede da SMC podem entrar em contato para agendar uma visita mediada. Além disso, as atividades Museu Educativo, que inclui contações de história e atividades arte/educativas, também estão disponíveis para agendamento. Basta entrar em contato pelos telefones (43) 3371-6606 e o 3371-6607, que também é WhatsApp, ou pelo e-mail [email protected].





Leia também: