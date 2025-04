Feira do Peixe Vivo está com inscrições abertas em Londrina

As inscrições para a 31ª Feira do Peixe Vivo iniciaram nesta segunda-feira (17) e vão até o dia 4 de abril. O evento será realizado nos dias 16 a 18 de abril na praça Tomi Nakagawa, região central de Londrina.





Os piscicultores interessados em atuar no evento precisam enviar a documentação necessária (mais detalhes abaixo) para o e-mail [email protected] ou pessoalmente na sede da SMAA (Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento), localizada na rua Anísio Rigioli, s/n, no subsolo do prédio da Caapsml.

A Feira do Peixe Vivo, em mais de três décadas, celebra a riqueza da produção agropecuária do município, sendo uma forma de incentivar a piscicultura na região e ampliar a oferta de peixes frescos na Semana Santa, época em que muitas pessoas ficam sem consumir carne vermelha. Dessa forma, os consumidores terão à disposição produtos frescos, de alta qualidade e a preços acessíveis, produzidos por criadores da região.





CONFIRA AS ESPÉCIES QUE SERÃO COMERCIALIZADAS

Nos dias 16 e 17 de abril, a Feira funcionará das 8h às 18h, e no dia 18 de abril das 8h às 15h. Serão comercializadas as seguintes espécies de peixes: tilápia, pacu, pintado, carpa e bagre (catfish) a preços que variam de R$ 20,00 a R$ 45,00 o quilo.

A Feira do Peixe Vivo, que acontece anualmente, no período da Semana Santa, existe desde 1994 e está em sua 31ª edição. Segundo a gerente de Comercialização da SMAA, Viviane Fernandes, paralelamente à abertura do período de inscrição, a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento atua viabilizando os trâmites necessários para a realização do evento, o que envolve diferentes processos, despachos, autorizações junto a órgãos e a montagem da programação oficial.





“Neste primeiro momento, com as inscrições abertas, nós convidamos os piscicultores interessados em participar, já fazendo uma primeira chamada sobre o evento ao público. Em breve, a Prefeitura fará novas divulgações mais detalhadas sobre a Feira do Peixe Vivo”, informou.

Documentação solicitada - Para garantir a participação no evento, os piscicultores devem apresentar, no ato da inscrição, documento de identidade (RG), CPF ou CNH, além de comprovante de residência, comprovante de Condição de Produtor Rural – CAD Pro Atualizado e matrícula atualizada do imóvel ou contrato de arrendamento do local de produção. Também é necessário enviar o cadastro de Explorações Agropecuárias – ADAPAR que pode ser retirado no endereço https://www.adapar.pr.gov.br/Pagina/Registros-e-Cadastros-Agropecuarios .





