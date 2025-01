Cursinho para alunos periféricos comemora aprovações no Vestibular da UEL em Londrina

Além de aulas com docentes de todas as áreas, "aulões" dinâmicos com a presença de profissionais especialistas de diversas áreas para ajudar na aquisição de repertório para as redações e a alimentação, o PPU também oferece amparo psicológico em parceria com a UEL e a PUC-PR.

"Nós também damos merenda para os estudantes. O cursinho é à noite e, na chegada dos alunos, eles têm alimentação inicial e depois jantar. Nós ganhamos a alimentação e os voluntários preparam. Eles [estudantes] só têm o custo do transporte, que ainda não conseguimos com a prefeitura", diz.

Para Garcia, o sucesso do projeto é fruto não só das aulas comuns, mas da abrangência de serviços que presta com o objetivo de atrair jovens para a educação.

Com a pandemia impedindo os encontros presenciais, o PPU funcionou de maneira on-line até 2022, quando a primeira turma presencial foi formada. Desde o princípio, a taxa de aprovação em universidades públicas e privadas - seja por meio de vestibulares ou Enem - não fica abaixo de 70%. Em 2023, por exemplo, 82% dos estudantes alcançaram a tão sonhada vaga no Ensino Superior.

"Queríamos um cursinho para as pessoas mais vulnerabilizadas, que são as de baixa renda, participantes de programas do governo, LGBTQIAPN+, negros, indígenas e mulheres trans, tudo para dar a oportunidade de uma nova vida. A princípio, não queríamos aulas on-line, já que boa parte dos alunos não tinha celular. Muitos passavam fome e fizemos movimentos de doar cestas básicas", relembra o coordenador.

Bruno Garcia, coordenador pedagógico do PPU, conta à reportagem que em 2024 40 alunos participaram das aulas, que são ministradas com a ajuda de 24 voluntários, entre professores e assistentes gerais. Os estudantes têm acesso a todas as matérias da Base Nacional Comum Curricular nas aulas que acontecem de segunda a sexta-feira, das 18h55 às 21h55.

Os profissionais do cursinho comunitário pré-vestibular PPU (Passo a Passo para a Universidade) comemoraram, nesta sexta-feira (10), a aprovação de 21 estudantes no Vestibular da UEL (Universidade Estadual de Londrina). O projeto atende alunos periféricos do município e é mantido por doações e pela Congregação dos Oblatos de São José.

Aprovada

Wolff também destaca a relevância do curso que, segundo ela, ensina "coisas muito além do acadêmico". "É de extrema importância, porque, com a desigualdade social e o pouco acesso à educação que a gente tem, muitas pessoas só tem acesso à educação na escola, que nem sempre as aulas são boas."

Vendo o PPU como uma oportunidade de mudar de vida, ela ressalta que precisou ajustar a rotina para encaixar todos os seus afazeres em consonância com os estudos. "Levei uma vida tripla, porque estava cursando o Ensino Médio, estava trabalhando e estudando no cursinho ao mesmo tempo. Era uma rotina bem complicada. Eu saía muito cedo de casa, uma dedicação enorme. Foi o que me levou à aprovação", comemora.

Giovanna Wolff, 18, é uma das integrantes que conseguiu a aprovação na UEL. Ela, que cursará Ciências Biológicas, diz à reportagem que o projeto lhe chamou a atenção por ser gratuito. "Eu me interessei porque é algo solidário, gratuito, que estava dentro do meu orçamento e sabia que, se não fosse dessa forma, eu não conseguiria estudar em um cursinho pago."

Segundo o docente, o projeto cria uma rede de novos voluntários, que também buscam retribuir a ajuda que tiveram até chegar à universidade. "Nós tivemos a sorte de alguns ex-alunos virem ajudar a gente quando estão de férias, seja com a merenda, limpar alguma coisa ou até mesmo com a louça."





As inscrições para o cursinho comunitário pré-vestibular PPU estão abertas até as 23h59 de 17 de janeiro. Os interessados devem acessar o link e preencher as informações pedidas. O resultado será divulgado dia 20 do mesmo mês, às 16h no Instagram do projeto.





Para os aprovados, as matrículas devem ser feitas entre os dias 23 e 24 de janeiro. Os estudantes que não completarem essa etapa não serão contemplados com a vaga, abrindo oportunidade para a lista de espera. As aulas começam dia 3 de fevereiro.





Confira mais sobre o PPU no Instagram do CJV.