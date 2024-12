Cursinho social Aprova está com inscrições abertas em Londrina

O cursinho social Aprova está com inscrições abertas para estudantes de colégios públicos de Londrina, que ainda não completaram 18 anos.





O Aprova tem como objetivo revisar todo o conteúdo do Ensino Médio em um período de 22 semanas de aulas. Os interessados já podem se inscrever gratuitamente por meio do formulario on-line.







O Aprova é um projeto desenvolvido pela Gerar (Geração de Emprego e Renda e Apoio ao Desenvolvimento Regional), uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, que ajuda jovens a entrarem para o ensino superior. Em dois anos de atuação, o cursinho solidário já aprovou 226 estudantes em vestibulares no Paraná.





Para a coordenadora do projeto Thais Nascimento, as aprovações são uma prova do impacto positivo da iniciativa.





“Essas conquistas validam a eficácia do nosso cursinho e motivam tanto os alunos quanto a equipe a continuarem se dedicando. Entrar na universidade pode mudar a trajetória de vida desses jovens, ampliando suas oportunidades profissionais, o acesso ao conhecimento e sua capacidade de impactar a sociedade de maneira positiva”, explica.



O cursinho é destinado a jovens que não possuem condições financeiras de arcar com um cursinho pré-vestibular pago, oferecendo uma chance de ingresso em uma universidade, o que representa uma verdadeira transformação de vida não só para o aluno, mas para toda a sua família.

“É a oportunidade de relembrar todos os conteúdos que serão cobrados nos vestibulares e na prova do Enem com uma metodologia evolutiva que estabelece um link entre o conteúdo acadêmico e a vida real. O Aprova demonstra como a educação faz diferença na vida das pessoas. Temos várias histórias, uma delas da Débora, aluna de Maringá, no noroeste do Paraná, que é filha de um gari e conseguiu entrar na universidade de arquitetura. E esse é só um dos exemplos que nos deixa muito feliz”, explica a coordenadora da Gerar, Elizete Dreviski.





Para Londrina, são 50 vagas e as inscrições para o curso de 2025 já estão abertas. Para participar, é necessário ser aluno de escola pública e ter menos de 18 anos.





Em 2024, o Aprova foi realizado em Curitiba, Maringá, Ponta Grossa, Cianorte e Campo Mourão. Em 2023, o cursinho social aconteceu também em nas cidades de Centenário do Sul,Ibiporã, Porecatu, Primeiro de Maio, Alvorada do Sul, São Jose dos Pinhais e Campina Grande do Sul.