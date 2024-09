De Londrina, banda Terra Celta estará no Rock in Rio

A banda Terra Celta vai marcar sua quinta participação no Rock in Rio ao ser a primeira a se apresentar no novo Palco Global Village, no próximo domingo (15). O espaço, localizado onde ficava a antiga Rock Street, é uma das novidades do festival, dedicado à diversidade musical e gastronômica.





Formada em Londrina, a Terra Celta iniciou sua trajetória em 2005, conquistando rapidamente o público com performances interativas e cheias de energia. Ao longo dos anos, a banda se consolidou como um dos precursores do Folk Rock no Brasil, acumulando mais de 12 milhões de reproduções no Spotify e 13 milhões de visualizações no YouTube, além de atrair milhares de seguidores nas redes sociais.

Completando 20 anos de uma carreira independente em 2025, o grupo é composto por Arrigo no acordeón, Bruno Guimarães no baixo, Eduardo Brancalion na guitarra e violão, Elcio Oliveira Filho nos vocais, violino, gaita de fole, tin whistle e nyckelharpa, e Leonardo Cacione na bateria. A Terra Celta é conhecida por seu repertório diversificado, que abrange canções autorais e versões de músicas pop-rock e folclóricas de diferentes culturas.





A trajetória da banda é marcada por participações em grandes festivais, incluindo quatro edições anteriores do Rock in Rio, duas delas internacionais (Lisboa e Las Vegas). Com uma média de 98 shows por ano, a Terra Celta tem se apresentado em eventos como Psicodália, Demo Sul, FILO, Odin's Krieger Fest, Viradas Culturais, e várias Oktoberfests, oferecendo sempre uma experiência imersiva que une a sonoridade céltica com a alegria brasileira.

O Rock in Rio 2024, que celebra os 40 anos do festival, acontecerá nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro. A apresentação da Terra Celta no dia 15 promete inaugurar o Palco Global Village com muita energia e originalidade.





* Com assessoria de imprensa.





