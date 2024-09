Dia da Sergipe traz atividades e serviços gratuitos para o centro de Londrina neste sábado

Neste sábado (14), das 9h às 14h, acontece a 13ª edição do Dia da Sergipe com atividades gratuitas para toda a população.





O evento, que já é uma tradição em Londrina, faz parte do Calendário Oficial do Paraná e é uma iniciativa dos empresários do Núcleo Rua Sergipe, do Programa Empreender da Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina), em parceria com diversas instituições públicas e privadas.

A cerimônia de abertura será realizada às 9h, no trecho entre as ruas João Cândido e Pernambuco. Ao todo, cinco quadras, entre as ruas Mato Grosso e Pernambuco, serão contempladas com a oferta de serviços gratuitos e orientações nas áreas de saúde, cuidados pessoais, educação e segurança, entre outras.





Estão programadas diversas atrações e atividades para o dia, como: aferição de pressão arterial e glicemia, pintura facial, cama elástica, massagem, carrinho de pipoca e algodão-doce, teste de acuidade visual, fisioterapia, acupuntura, bem-estar animal e orientações sobre segurança.

Na tenda da Acil, as atrações culturais terão início a partir das 10h30 com os músicos Regi Oliveira e Paulo Ricardo. Na sequência, às 11hs, o grupo Bon Odori fará uma apresentação de dança, seguida por Allan Netto, às 11h30, e Lu Viola, às 12hs.





Para Angelo Pamplona, presidente da Acil e empresário da Rua Sergipe, o evento é uma importante conquista para a comunidade londrinense, sendo uma oportunidade de celebrar e resgatar o valor histórico da via.

“É o maior evento de rua do Estado e conta com a participação de diversas entidades que promovem um olhar importante para a história da rua e da cidade. São empresas que se comprometem a oferecer serviços de qualidade à comunidade, fortalecendo o comércio local”, ressalta.





Entre os objetivos da iniciativa estão a integração entre a população e os empresários, o fortalecimento do comércio local e o incentivo ao lazer e ao turismo em uma das principais ruas comerciais da cidade.

Solange Ramalho, empresária da Rua Sergipe e coordenadora do Núcleo Rua Sergipe, explica que, além das atividades, os comerciantes estão preparando promoções para o público.





“Estamos bastante confiantes de que o grande público participará neste dia e aproveitará as atrações e as promoções que nós, lojistas, preparamos”, destaca. A coordenadora revela que a expectativa é de que cerca de 50 mil pessoas prestigiem o evento durante o sábado.

O Dia da Sergipe é realizado com o apoio de instituições públicas e privadas, incluindo Acil, Fecomércio, Sebrae, Sesc, Senac, Sincoval, Sincap-PR, Sinfarlon, Sistema Fiep, Prefeitura de Londrina, Fundação Araucária, Folha de Londrina, Rede Massa, Paiquerê FM 98.9 e várias outras empresas e parceiros.





SERVIÇO - DIA DA SERGIPE





Data: 14 de setembro (sábado).

Horário: das 9h às 16h.

Local: rua Sergipe, entre as ruas Mato Grosso e Pernambuco.

Preço: evento gratuito.





VEJA TODAS AS ATRAÇÕES





Exposições policiais:





- Equipamentos da Companhia de Choque;

- Trabalho da Patrulha Maria da Penha;

- Policiamento da Patrulha Rural;

- Policiamento de bicicleta na região central.





Apresentações culturais:





- Desfile de modelos das lojas;

- Música ao vivo;

- Apresentações culturais diversas.





Atividades recreativas:





- Cama elástica;

- Carrinho de pipoca e algodão doce.





Serviços de saúde e bem-estar:





- Demonstração de aparelhos auditivos e óculos;

- Aferição de pressão, glicemia, e roleta premiada;

- Orientações de saúde, verificação de sinais vitais e sessões de massagem;

- Identificação de perdas auditivas e exames audiológicos gratuitos;

- Atendimento emergencial e orientações sobre doenças, prevenção, e testes de diabetes;

- Teste de acuidade visual.





Clínica veterinária:





- Fisioterapia, acupuntura e bem-estar animal;

- Divulgação de técnicas de reabilitação para pets.





Produtos e serviços:





- Demonstração de produtos descartáveis (fraldas, tapetes para pets, toalhas umedecidas);

- Sorteio de brindes;

- Demonstração de produtos de utilidade pública;

- Ação de merchandising e degustação.





Associações e projetos sociais:





- Divulgação do Projeto Doando Vidas (doação de órgãos, leite materno e tecidos);

- Panfletagem sobre a associação de mulheres empresárias;

- Educação no trânsito para adultos e crianças;

- Orientação e encaminhamento jurídico e psicológico.





Atividades lúdicas e educativas:





- Arena medieval com duelos, arqueria e arremesso de machado;

- Atividades lúdicas de educação para o trânsito.





Outros serviços:

- Divulgação da agenda de cursos do sistema S;

- Orientações sobre segurança;

- Pinturas em crianças e orientações sobre entrevistas de emprego;

- Alongamentos e massagens pela fisioterapia.