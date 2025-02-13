Decisão judicial decreta a abertura do comércio de Londrina durante o Carnaval

O decreto municipal 185, publicado nesta quarta-feira (12), estabelece o funcionamento do comércio em Londrina durante o período de carnaval, entre 3 e 5 de março. A norma poderá ser conferida na edição número 5.412 do Jornal Oficial do Município.





A nova legislação obedece a uma decisão do STF (Supremo Tribunal Federal), que em 2019 deu ganho de causa ao Sincoval (Sindicato do Comércio Varejista de Londrina e região), em uma ação que pleiteava a possibilidade de abertura do comércio na terça-feira de Carnaval.

Além disso, os decretos corrigem uma inconstitucionalidade presente no inciso II do artigo 4º do atual Código de Posturas do Município (lei municipal 13.903/2024) que, em conflito com a decisão do STF, considerava como feriado municipal a terça-feira de Carnaval.





Portanto, o decreto 185 estabelece que o comércio de Londrina poderá funcionar normalmente nos dias 3, 4 e 5 de março, como decidido pelo STF. É importante destacar que os estabelecimentos comerciais já vinham abrindo normalmente, nos anos anteriores, durante a terça-feira de Carnaval.



