Defesa vira ‘calcanhar de Aquiles’ do Londrina EC e ameaça acesso à Série B

O “calcanhar de Aquiles” do Londrina nesta fase decisiva de Série C do Brasileiro mais uma vez influenciou no resultado do jogo. Precisando urgentemente vencer, o LEC apenas empatou em 2 a 2 com o Ypiranga no sábado (14), no estádio do Café .





Ao longo do confronto o time até criou e levou perigo à meta adversária, mas foi punido com os erros defensivos que têm ficado cada vez mais evidentes.

Até o goleiro Gabriel Félix, que costuma fazer boas apresentações, falhou no lance que culminou no primeiro gol do Canarinho, numa reposição errada.





“Me incomoda mais tomar um monte de gol do que fazer pouco gol. Temos que estar organizados, não podemos tomar tantos gols. Estamos sofrendo com essa situação. Estão acontecendo coisas que não aconteciam e está custando caro”, reconheceu o técnico Claudinei Oliveira.

Nos últimos três duelos, o Tubarão foi vazado oito vezes. É a pior defesa entre todos os clubes que estão na segunda fase da competição. Se comparar apenas entre os adversários do grupo, a situação é ainda mais preocupante. Todos levaram somente dois gols. Ferroviária e Athletic se enfrentam nesta segunda-feira (16), o que pode alterar o panorama de saldo de gols.





O comandante alviceleste destacou que as falhas têm se originado na tomada de decisões e não na organização dos atletas dentro de campo.

“Sempre quando estamos melhores na partida sofremos o gol. Já aconteceu outras vezes. Na primeira vez que o adversário chega ele faz o gol. Então, estamos sendo penalizados. É uma fase que vamos ter que saber passar por ela. Os erros que aconteceram foram cobrados. Como já corrigi os outros do último jogo, esses serão corrigidos, só que custam os resultados positivos”, alertou.





REFAZENDO AS CONTAS





Antes prometendo um Londrina com condições de lutar de igual para igual pelo acesso à Série B, agora o treinador está tendo que recalcular a rota para o sonho de subir não ficar pelo caminho. O LEC soma um ponto e figura na lanterna do grupo.





