Londrina EC empata com o Ypiranga após defesa mais uma vez comprometer partida

Em um jogo decisivo, em que vencer era obrigação, o Londrina apenas empatou com o Ypiranga em 2 a 2, na tarde deste sábado (14), no estádio do Café. Todos os gols saíram na etapa inicial, que foi movimentada e teve até expulsões, que fizeram os times atuarem com um a menos a etapa complementar inteira. O LEC fez uma apresentação abaixo do que os cinco mil torcedores presentes esperavam e enfrentou o drama dos constantes erros da defesa, que comprometeram a possibilidade de triunfo.





O Tubarão somou o primeiro ponto, entretanto, segue na lanterna do grupo na segunda fase da Série C e com o sonho do acesso ficando distante. A equipe volta a jogar no próximo domingo (22) e contra o Ypiranga, mas dessa vez em Erechim, no Rio Grande do Sul.

O primeiro tempo aconteceu de tudo e o Londrina viveu momentos de altos e baixos. O LEC chegou com perigo com Calyson. Allan fez a defesa e no rebote a bola ficou com Daniel Amorim, que tentou o dele, mas o goleiro adversário apareceu novamente. O ímpeto alviceleste durou pouco. Na saída errada da zaga – o que virou rotina – a bola sobrou para Zé Vitor, que chutou firme. A bola desviou em Rayan, tirando o goleiro Gabriel Félix do lance. Gol do Ypiranga.





Aos 16 minutos, o Tubarão teve um pênalti a favor após o árbitro Marcelo de Lima Henrique ser chamado pelo VAR por conta de um toque de mão de Heitor dentro da área. Na cobrança, Daniel Amorim igualou o placar. A alegria da torcida, mais uma vez, não teve vida longa . Alisson Tadei recebeu a bola em cruzamento e na saída ruim de Gabriel Félix colocou o time gaúcho em vantagem de novo. Aos 46 minutos, gol do Londrina com Calysson, depois de jogada rápida que começou com o goleiro.

