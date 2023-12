Depredação toma conta dos totens turísticos instalados em Londrina há sete anos

A aposentada Sandra Regina de Paula, que se mudou de São Paulo para Londrina, comenta a importância dos totens físicos pra conhecer o passado da cidade. ''Com a era da internet, procuramos tanta curiosidade nos sites para se informar e, ao se deparar com os totens fisicamente é muito bom, pois fica conhecendo a história do lugar'', disse, referindo-se à placa localizada em um dos extremos do Calçadão, na Rua Prefeito Hugo Cabral.

A colocação das placas informativas contou com a parceria do Codel (Instituto de Desenvolvimento de Londrina), Ippul (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina), Secretaria Municipal de Cultura e Secretaria Municipal de Obras.

Instalados em 2015 com o objetivo de identificar e levar informações históricas sobre os pontos turísticos de Londrina, boa parte dos 65 totens distribuídos pela cidade estão bastante depredados. No lugar de fotos e dados sobre o local visitado, inclusive em braile, o que se observa são pichação, material informativo arrancado e até fezes de ponmbos. A Prefeitura de Londrina alega não ter verba para restaurá-los.

Sandra Regina ao lado do totem, no início do calçadão

Um que ainda está parcialmente preservado é o da Agência Central dos Correios, localizado no cruzamento da Avenida Rio de Janeiro e Rua Rua Maestro Egídio Camargo do Amaral. Embora apresente alguma deterioração em razão da ação do tempo, ainda é possível ler as informações e ver fotos histórias. O mesmo ocorre com outro, instalado em frente à sede da Secretaria Municipal de Cultura.

Já o tapeceiro João Rodrigues cobra das autoridades a manutenção necessária aos totens, para contar a história de Londrina aos turístas. ''Noto que a cidade está em estado de abandono. Peço encarecidamente para as autoridades para terem mais atenção com o nosso município. Infelizmente, estas placas estão inúteis'', ressalta.

Presidente do Comtur (Conselho Municipal de Turismo) e professor da Unifil, Leandro Magalhães explica a importância dos registros históricos para o município. De acordo com ele, é necessário buscar elementos e caminhos para levar informações sobre os bens culturais que remetem ao passado de Londrina, criando laços entre a comunidade e seu patrimônio cultural para fortalecer sua identidade. "A identidade de Londrina é marcada justamente pela diversidade dos grupos que ajudaram a compor esta cidade, que é acolhedora. Registros e a disseminação dessas informações são fundamentais", diz.

O Portal Bonde já havia mostrando o vandalismo registrado nas placas turísticas em Londrina em reportagem publicada em julho de 2016. O diretor de turismo do Codel à época, Altemir Lopez, argumentou que o órgão não tinha orçamento para a manutenção e que a instalação foi paga com recursos do Ministério do Turismo, em torno de R$ 107 mil. Ele informou também que o projeto só previa a confecção e a instalação das placas e que a manutenção teria que ser feita com orçamento municipal o que não havia sido previsto. Lopez disse que o órgão precisava refazer o projeto para a manutenção.

Sete anos depois, este planejamento ainda não ocorreu. A reportagem tenta, desde o dia 9 de novembro, mais informações sobre os totens turísticos com o Codel, questionando se há projeto previsto para a manutenção; se há algum recurso específico para a restauração das placas; quando os trabalhos devem iniciar; e qual a importância das placas com informações turísticas para Londrina. Entretanto, até a publicação da matéria, o instituto informou apenas que "o município não tem verbas disponíveis no momento para restauração do totens".





Criada para cuidar do patrimônio público, a Guarda Municipal de Londrina argumenta que o extenso território coberto pela corporação, tanto na área urbana quanto rural da cidade, prejudica a coibição do vandalismo - o que inclui atos de destruição dos totens. "A assessoria [da Guarda Municipal] ressalta que devido o território da cidade ser vasto, pede a colaboração da população denunciando qualquer atitude suspeita, problema no entorno do prédio público ou até mesmo um ato de vandalismo contra uma placa de turismo", informou o órgão de comunicação da corporação. O telefone da Guarda é o 153.





(*Sob supervisão de Luís Fernando Wiltemburg)