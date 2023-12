Última edição do ano do "Na Rua, de Olho pra Lua!" acontece neste sábado

O Gedal (Grupo de Estudo e Divulgação de Astronomia de Londrina) promove, neste sábado (16), a partir das 19h, a última edição do ano do projeto "Na Rua, de Olho pra Lua!", considerado o maior evento de divulgação astronômica do Brasil.





As atividades vão acontecer na Praça Nishinomiya, em frente ao Aeroporto de Londrina, e a expectativa da organização é que mais de 1.500 pessoas se reúnam no local para observar a Lua e outros astros do Sistema Solar.

Publicidade

Publicidade





Ao longo do evento, mais de 10 telescópios estarão disponíveis para os participantes. De acordo com o Gedal, os equipamentos permitem observar a Lua com suas crateras e montanhas, além de Júpiter e suas grandes luas e a “Joia do Sistema Solar”, Saturno, com seus incríveis anéis.





O evento, que é totalmente gratuito e aberto ao público, terá, ainda, outras atividades, tais como apresentações sobre astronomia e aeronáutica, experimentos com o "Show da Química" e, também, o projeto Gedal Jr., que oferece às crianças pinturas faciais, tarefas de colorir e mais.

Publicidade