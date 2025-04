Deputados federais de Londrina cobram agilidade para definição do ILS

A informação de que o ILS (sistema de pouso por instrumentos) do Aeroporto Governador José Richa deverá começar a funcionar apenas em 2027 causou reações entre as lideranças políticas de Londrina. Havia expectativa de que o equipamento fosse adquirido e instalado ainda em 2025, conforme foi reforçado por autoridades locais.





Mas parece que o processo não será tão célere. Em nota divulgada na quarta (12), o Decea (Departamento de Controle do Espaço Aéreo), órgão vinculado à FAB (Força Aérea Brasileira), estima que a homologação do sistema ocorrerá apenas no primeiro semestre de 2027, ao custo de R$ 20 milhões. O edital da licitação ainda está em fase de preparação.





O prefeito Tiago Amaral (PSD) reagiu ainda na quarta e disse que não aceitará “em hipótese alguma alguma o adiamento” do prazo de 2025 para a aquisição do equipamento. Ele entrou em contato com o ministro Silvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos, que reforçou o compromisso assumido em janeiro - durante entrega das obras do aeroporto - para agilizar a implantação do sistema.

Entre os deputados federais, as posições vão na linha de tentar acelerar o processo.





Luiz Carlos Hauly (Podemos) lembrou que o termo de cooperação técnica firmado entre o município e a Infraero, em 2016, já previa a instalação do ILS, o que não saiu do papel. Ele afirmou à FOLHA que vai buscar a antecipação do “atrasado cronograma” de instalação do equipamento, assim como de outras melhorias do aeroporto.

A deputada federal Luísa Canziani (PSD) disse que, assim que soube da notícia, procurou Silvio Costa Filho juntamente com o prefeito de Londrina.





“O ministro nos informou que iria conversar com os responsáveis pela FAB e pela divulgação da informação repassada à imprensa, mas que o processo de compra do ILS será iniciado neste ano, conforme ele afirmou durante a solenidade de inauguração das obras de reformas do aeroporto, em janeiro. Fui surpreendida por essa informação, mas vou continuar trabalhando para manter a instalação do ILS no nosso aeroporto o mais rápido possível”, frisou a deputada.