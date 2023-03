DER faz conserto provisório de rachadura no acostamento da PR-445 em Londrina

Equipes do DER (Departamento de Estradas de Rodagens) reparam nesta quinta-feira (16) um trecho da PR-445 que apresenta rachaduras no acostamento, na região de Londrina. Enquanto isso, o trecho é mantido em meia pista para a segurança dos trabalhadores.





A previsão do DER é que as obras terminem até o fim de semana, mas o prazo pode ser alterado por conta das condições meteorológicas. A engenharia do departamento foi a responsável por decidir manter o tráfego em meia pista no local.

