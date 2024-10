DER-PR libera a 2ª via marginal da PR-445 no viaduto de acesso a Irerê, em Londrina

O DER-PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná) liberou nesta quinta-feira (3) a segunda via marginal da PR-445 no viaduto de acesso para Irerê, distrito de Londrina.





A liberação foi possível após a realização de serviços de contenção provisória no aterro danificado da pista do viaduto, que incluíram muro de solo-cimento, cobertura de parte do aterro exposto com cimento e também a colocação de lonas sobre o local, garantindo maior estabilidade e proteção contra a chuva.

Com isso foi desfeita a operação pare-e-siga iniciada na terça-feira, e o tráfego da PR-445 está circulando em ambos sentidos pelas vias marginais.





Em breve serão iniciados os serviços de recuperação da pista demolida, sistema de drenagem de águas e da contenção.

