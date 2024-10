PR-445, na região de Londrina, terá pare-e-siga para içamento de vigas em pontes e viadutos

A partir desta sexta-feira (4) e até o dia 10 de outubro, exceto no domingo (6), será feito o içamento de vigas longarinas nas pontes e viaduto da obra de duplicação da PR-445 entre Mauá da Serra, no Vale do Ivaí, e Lerroville, distrito de Londrina. A informação foi publicada nesta quinta-feira (2) pelo DER-PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná).





As atividades acontecerão ao longo destes dias, com operação pare-e-siga no km 15, km 18 e km 25. Equipes do DER-PR e do BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária) da PM (Polícia Militar) vão acompanhar as movimentações.

As vigas de concreto pré-moldado serão içadas e lançadas sobre a nova ponte do Rio Apucaraninha, a nova ponte do Rio Santa Cruz e no novo viaduto de acesso a Tamarana.