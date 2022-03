CMTU reforça linhas de ônibus e prepara orientação de tráfego para o vestibular da UEL

Um esquema especial nas rotas de ônibus e na orientação de tráfego em locais de prova está sendo organizado pela CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização), a fim de auxiliar os mais de 22 mil candidatos que farão o Vestibular da UEL (Universidade Estadual de Londrina), no próximo domingo (6).



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





A operação inclui monitoramento do tráfego nos locais de maior concentração de concorrentes, além de reforço em linhas do transporte coletivo. De acordo com a instituição de ensino, somente em Londrina, serão 58 locais de provas distribuídos entre o campus universitário, faculdades, universidades e escolas públicas e particulares.



Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Entre os principais pontos de recepção de candidatos estão a própria UEL, Unopar (Universidade Norte do Paraná) do Catuaí e Unopar do Piza, que contarão com apoio dos agentes de trânsito no acesso às instalações.





A ação na unidade da Unopar (Piza) será desenvolvida, principalmente, no cruzamento da avenida Dez de Dezembro com a rua da Natureza, uma das principais entradas. Já nas imediações da UEL, os servidores começarão a atuar a partir das 12h, no início da Operação Vestibular 2022. Ao meio-dia, será feito o fechamento das vias que levam à avenida Castelo Branco, inclusive a alça de acesso da rodovia PR-445, também no trecho entre a rotatória da Praça Mahatma Gandhi e a Rodovia Celso Garcia Cid.





Até as 14h, as duas pistas da avenida Castelo Branco funcionarão em sentido único, em direção ao interior do campus. O objetivo é ampliar os ramais de acesso à localidade. Fora a entrada principal pela avenida Castelo Branco, os estudantes também poderão adentrar na UEL, por meio da avenida Aniceto Espiga, próxima ao HC (Hospital de Clínicas).

Continua depois da publicidade