Explosão deixa dois mortos no parque industrial da Cocamar, em Maringá

Dois trabalhadores morreram no fim da manhã desta sexta-feira (4) em razão de uma explosão ocorrida no parque industrial da Cocamar (Cooperativa Agroindustrial de Maringá), no Noroeste do estado. As vítimas faziam a montagem de um tanque de efluentes quando o acidente aconteceu.



As vítimas eram prestadores de serviço contratados para trabalharem na Estação de Tratamento de Efluentes. Segundo informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros de Maringá, os profissionais faziam a soldagem em um tanque com resíduos de biodiesel quando a explosão aconteceu, provavelmente provocada por gases liberados pelos efluentes. O tanque e os dois homens foram arremessados para longe do local onde estavam.

O acidente ocorreu por volta das 11h30. Viaturas dos bombeiros foram enviadas à unidade fabril da Cocamar e um helicóptero do Samu também chegou a ser acionado, mas as vítimas morreram no local.







Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, técnicos de segurança da cooperativa teriam relatado que o trabalho de soldagem não teria sido autorizado. Essa informação, no entanto, não foi confirmada pela Cocacamar.





Confira a notícia completa na Folha de Londrina.