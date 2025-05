Dia D de Multivacinação abrirá 13 UBSs de Londrina neste sábado

Neste sábado (10), das 8h às 17h, 13 UBSs (Unidades Básicas de Saúde), da zona urbana e rural de Londrina, estarão abertas para o Dia D de Multivacinação, promovido pelo governo do estado em todo o Paraná. O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, e a secretária municipal de Saúde, Vivian Feijó, estarão na UBS do Alvorada (Rua Poços de Caldas, 85), às 8h30, acompanhando a abertura da ação.





Durante todo o sábado, estarão abertas as seguintes UBSs: Alvorada e Santiago (oeste); João Paz e Vivi Xavier (norte); Ouro Branco e Itapoã (sul); Guanabara e Vila Nova (centro); Armindo Guazi e Marabá (leste); Guaravera, Paiquerê e Irerê (distritos).

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





No município, a mobilização terá como foco a vacinação contra a gripe, mas também estarão disponíveis as demais vacinas do calendário nacional. Segundo a secretária da pasta, Vivian Feijó, a equipe da Secretaria Municipal de Saúde está treinada, engajada, e em sintonia com o com o Estado do Paraná. “No dia D, neste sábado, o secretário Beto Preto vem a Londrina para fazer o lançamento da ação. É um privilégio ter a presença do secretário em nossa cidade”, afirmou.





Para participar do Dia D não é necessário fazer agendamento. Basta comparecer a uma destas unidades com documento de identificação e, de preferência, com a carteira de vacinação em mãos.

Publicidade





No caso da vacina contra a gripe, ela será disponibilizada para o público-alvo da Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza, como crianças, idosos e gestante (confira a lista completa abaixo).





Paralelamente, a vacina contra a gripe também estará sendo administrada durante a V Feira da Saúde, que será realizada no Pátio do Hospital da Zona Sul (Rua das Orquídeas, 75, Ouro Branco). Do mesmo modo, podem receber a dose os grupos elencados como prioritários. Não é preciso agendar previamente, basta comparecer no local com documento de identificação e, se possível, com a carteira de vacinação em mãos.





A vacina contra a gripe disponibilizada pelo Ministério da Saúde é tríplice, ou seja, protege contra as três cepas do vírus influenza que mais circularam no hemisfério sul nos últimos meses: H1N1, H3N2 e B.