Véspera do Dia dos Pais

Dia do Calçadão vai movimentar o comércio de Londrina neste sábado (9)

Redação Bonde com assessoria de imprensa
08 ago 2025 às 17:27

Fotos: Dia do Calçadão em 2024 - Arquivo ACIL
As quadras que compõem o Calçadão de Londrina vão ganhar uma série de atividades culturais, sociais e recreativas com a realização do Dia do Calçadão, neste sábado (9), das 9 às 14 horas, com o objetivo de movimentar a região central na véspera do Dia dos Pais (10). A segunda edição do evento reforça a intenção de fomentar o lazer e o turismo, valorizando o patrimônio histórico e cultural da cidade para também fortalecer o comércio.


A ação reúne lojistas, moradores, empresários, prestadores de serviços, órgãos públicos e entidades privadas para atrair pessoas ao coração de Londrina. Além da organização, os lojistas vão colaborar oferecendo lixeiras, pontos de eletricidade e decorando os estabelecimentos com a cor laranja. A festa vai ocupar as quadras da Av. Paraná (entre as ruas Hugo Cabral e Mato Grosso) com atividades de cunho social, cultural, recreativo e diferentes serviços públicos. Todas as atrações são gratuitas.

Celebração


“É um dia para celebrar o empenho dos empresários em fazer com que a área central tenha uma nova vida. A gente tem visto esse trabalho cooperativo e associativo dos empresários que se envolvem com a administração pública e as entidades para reconstruir a identidade e resgatar a história da cidade”, ressalta Gerson Guariente, vice-presidente da ACIL e coordenador do Núcleo Novo Centro.


Comerciante na área central e coordenador do Núcleo do Calçadão, Wilsonei Mattos destaca a importância da festividade: “Estamos investindo em várias atividades culturais, recreativas e de lazer com o objetivo de que as pessoas venham passear, se confraternizar e aproveitar com alegria toda essa movimentação que teremos na região central de nossa cidade”, destaca.

Referência


Para Marcão Kareca, secretário municipal de Cultura, a ação reforça a união entre entidades públicas, privadas, moradores e empresários: “São pessoas que querem a ocupação pacífica e coordenada do centro histórico de Londrina, que é uma referência para unir toda uma cidade em prol dos moradores, dos empresários e daqueles que investem e sobrevivem do Calçadão, perpetuando o centro como peça importante para o desenvolvimento econômico”, ressalta.   


Entre as atrações previstas, estão exposições temáticas e interativas, atrações culturais e recreativas, brinquedos e entretenimento para o público infantil, campanhas promocionais em celebração ao Dia dos Pais e desfiles de moda.

Calendário


O Dia do Calçadão integra o calendário oficial de Londrina por intermédio da Lei 13.641, de 2023, e é uma iniciativa dos empresários do Núcleo do Calçadão, do Programa Empreender, da Associação Comercial e Industrial de Londrina (ACIL). Nesta edição, o evento faz parte do projeto Viva o Centro, da Secretaria Municipal de Cultura, e também conta com parcerias do Sebrae, Fecomércio e Núcleo Novo Centro, entre outros. O cerimonial de abertura está previsto para ocorrer às 10 horas na Praça Gabriel Martins. 


Além dos núcleos do Calçadão e Novo Centro, o Programa Empreender também conta com núcleos voltados à Av. Duque de Caxias, R. Sergipe e R. Guaporé. 

Serviço:


Dia do Calçadão de Londrina - Atividades culturais, serviços públicos gratuitos, entretenimento e lazer. Dia 9 de agosto (sábado), das 9hs às 14hs, na Av. Paraná, entre as ruas Hugo Cabral e Mato Grosso. O evento será gratuito e aberto à população.


Economia Comércio comércio local Calçadão Londrina ACIL
