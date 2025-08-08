Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
'Publicidade abusiva às crianças'

MP pede suspensão de 'campanha dos Smurfs' promovida por mercado com sede em Londrina

Bruno Souza - Redação Bonde
08 ago 2025 às 16:55

Compartilhar notícia

Reprodução/ Instagram
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

O MPPR (Ministério Público do Estado do Paraná) e a DPE-PR (Defensoria Pública do Estado) recomendaram, na última terça-feira (5), que o Super Muffato, rede de supermercados com sede em Londrina, interrompa a campanha publicitária de selos para a aquisição de Smurfs de pelúcia. A empresa, que recebeu a recomendação nesta quinta-feira (7), tem 72 horas para prestar informações aos órgãos.


Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade

De acordo com o documento, o material publicitário, veiculado nas unidades físicas da empresa e virtualmente, incentiva a compra de produtos e o acúmulo de selos que podem ser trocados pelos Smurfs. No documento, o MPPR e a DPE defendem que o conteúdo pode ser considerado publicidade abusiva direcionado a crianças.


Publicidade

A rede de supermercados anunciou que a cada R$ 25 gastos nas lojas o comprador ganharia um selo. Ao acumular 60 selos e pagar mais R$ 19,90, o cliente poderia adquirir um dos bonecos de pelúcia. O MPPR também destacou o fato de a empresa anunciar como "produtos aceleradores para mais aquisição de selos" alimentos ultraprocessados e com alto índice de açúcar.


Publicidade

A recomendação levou em conta, ainda, que a campanha ganhou mais notoriedade na mídia por causa das propagandas sobre o lançamento do "Smurfs: O Grande Filme" no cinema.


Segundo o defensor público Fernando Redede, a campanha deve ser cessada imediatamente por ferir o direito do consumidor e expor as crianças de uma maneira não permitida pela legislação.

Publicidade


"Foi expedida essa recomendação administrativa ao Grupo Muffato para que essa campanha seja cessada, pois é direcionada ao público infantil e está atrelada à aquisição de produtos de pelúcia e a compra de produtos no supermercado. No nosso entendimento e com antecedentes, inclusive em tribunais superiores, essa prática é vista como abusiva e fere o direito dos consumidores e expõe as crianças a uma forma de publicidade não admitida pela nossa legislação", disse.


O defensor também destacou que a ausência dos bonecos de pelúcia para venda nas gôndolas do supermercado é outro agravante, pois condiciona a aquisição dos Smurfs à compra de outros produtos.

Publicidade


"É importante sempre lembrarmos que todas as ações públicas praticadas devem sempre estar orientadas pelo melhor interesse da criança e nisso incluem-se as práticas comerciais e publicidades veiculadas pelas empresas. Neste caso, busca-se de forma bem flagrante explorar os interesses infantis por divulgar um produto que não é ofertado, mas que o responsável terá que comprar outros produtos para adquiri-lo."


Fernanda Nagl Garcez, da 1ª Promotoria de Justiça de Infância e Juventude de Curitiba, complementou que a ação do MPPR e da DPE visa poupar crianças do consumo desenfreado.

Publicidade


"Essa prática é vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, não é recepcionada pelo ECA [Estatuto da Criança e do Adolescente] e também pelo atual código de autorregulamentação da publicidade no Brasil. O que buscamos apenas é evitar o apelo infantil e que as crianças sejam poupadas do consumo desenfreado e desnecessário", afirmou a magistrada.


De acordo com ela, o não cumprimento injustificado do Super Muffato poderá levar à adoção de medidas judiciais e/ou extrajudiciais cabíveis para a defesa dos direitos das crianças.


A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da rede de supermercados, que informou que até o momento não há uma resposta oficial da empresa sobre o ocorrido.


Leia também:

Imagem
Hospital Veterinário tenta salvar macaco-prego atacado por bando
Um macaco-prego foi atacado por outros macacos da mesma espécie em Apucarana (Centro Norte) e precisou ser trazido ao Hospital Veterinário (HV) da Unifil, em Londrina.
Smurfs no mercado Londrina Ministério Público Defensoria Pública do Estado do Paraná Defensoria campanha criança Publicidade Grupo Muffato Muffato
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas