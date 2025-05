Distrito de Maravilha tem incidência elevada de notificações de dengue em Londrina

A Secretaria Municipal de Saúde de Londrina divulgou o boletim epidemiológico semanal sobre a dengue nesta terça-feira (22). Os dados apontam que, do início do ano até o momento, foram registradas 16.246 notificações relacionadas à doença, das quais 2.746 foram confirmadas e 8.856 descartadas. Outros 4.644 casos seguem em análise e a cidade permanece com cinco óbitos confirmados. O boletim também aponta cinco notificações relacionadas à chikungunya, das quais uma foi confirmada (caso importado), uma descartada, e três estão em análise.





O mapa que apresenta a incidência de casos notificados por área de abrangência das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) apresentou quatro localidades com incidência crescente: União da Vitória, Panissa, Carnascialli e Vivi Xavier. Apontou, ainda, uma localidade com incidência elevada: o distrito de Maravilha, na zona rural.





"O distrito de Maravilha já se encontra em situação de incidência elevada, exigindo medidas mais rigorosas e imediatas. Diante desse cenário, as equipes da Vigilância Ambiental estão intensificando as ações de controle vetorial, com reforço nas visitas domiciliares, eliminação de focos, remoção de criadouros, aplicação de inseticida nas áreas críticas e intensificação das orientações junto à população”, informou o gerente de Vigilância Ambiental da SMS, Nino Ribas.

RESPONSABILIDADE DE TODOS





Ribas reforçou que o combate à dengue é responsabilidade de todos. “A participação da população é fundamental para eliminar qualquer recipiente que acumule água parada, além de colaborar com os agentes durante as vistorias nos imóveis. A Prefeitura de Londrina segue mobilizada e em alerta, com todas as equipes de campo atuando prioritariamente nos territórios mais afetados. Pedimos o apoio da população, pois juntos podemos enfrentar esse cenário e evitar novos casos”, destacou.

A Secretaria de Saúde segue intensificando as ações técnicas de combate à dengue, implementando estratégias baseadas em dados e tecnologia para conter a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Entre elas estão: monitoramento e controle vetorial; instalação de ovitrampas (foram instaladas 1.100 armadilhas em imóveis na área rural e urbana para monitorar a presença de ovos do mosquito, permitindo intervenções rápidas em áreas com alta infestação); nebulização e borrifação, com a utilização de Ultra Baixo Volume (UBV) costal e borrifação intradomiciliar com inseticidas em locais com alta concentração de casos, como terminais rodoviários e UBSs.





DISQUE DENGUE





A população pode colaborar denunciando possíveis focos do mosquito pelo Disque Dengue, no número 0800-400-1893, disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, ou pelo site: https://sisvas.londrina.pr.gov.br/index.php/denuncias.

DIA D NO VIVI XAVIER





O Conjunto Vivi Xavier, na zona norte, será a região contemplada pelas ações do Dia D contra a Dengue nesta sexta-feira (23) e sábado (24). As atividades serão realizadas no entorno da UBS do bairro, localizada na Rua John Lennon, 342.

No primeiro dia dos trabalhos, os agentes de Combate às Endemias vão realizar vistorias nos imóveis da região para eliminar focos do mosquito Aedes aegypti. Também distribuirão sacos verdes de coleta e auxiliarão no recolhimento de materiais inservíveis. Além disso, a população será orientada sobre o descarte de resíduos que possam se tornar criadouros do mosquito transmissor de doenças como a dengue, a chikungunya e a zika.

Já no sábado (24), as equipes da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) estarão presentes, efetuando a retirada de materiais descartados pela população. Os responsáveis pelos imóveis que não puderem receber as visitas nesses dias poderão agendar a vistoria pelo Disque Dengue da Secretaria Municipal de Saúde, pelo telefone 0800-400-1893.