Justiça dá 48 horas para a Prefeitura de Londrina enviar proposta de reajuste aos CEIs

O desembargador Carlos Mansur Arida, da 5ª Câmara Cível do TJPR (Tribunal de Justiça do Paraná), deu 48 horas à Prefeitura de Londrina para responder às propostas de reajuste salarial protocoladas em reunião entre os sindicatos patronais e o Sinpro (Sindicato dos Profissionais das Escolas Particulares), na última sexta-feira (16). Caso a prefeitura não envie a proposta, o desembargador deve proferir nova decisão para autorizar ou não a sequência da greve dos professores dos CEIs (Centros de Educação Infantil) no município.





O magistrado destacou no documento que o Sinpro apresentou pedido de reconsideração da greve na segunda-feira (19), alegando o cumprimento dos 60% do quórum mínimo de docentes nas creches. Entretanto, a Prefeitura de Londrina pediu uma intimação para se manifestar antes da deliberação do desembargador, o que respaldou o prazo dado ao município.





Os professores entraram em greve geral no dia 13 de maio, porém, no mesmo dia, após recurso pedido pela Prefeitura, a justiça concedeu liminar para que 60% dos professores comparecessem às creches. O quórum mínimo de ativos nos CEIs foi defendido pela justiça para evitar o "perigo de dano grave ao serviço público de educação infantil". Na sexta-feira (16), o TJPR determinou a suspensão total da greve, porque as creches não estariam "mantendo o funcionamento do serviço essencial de educação, mesmo após ser intimado de decisão judicial”.





Para André Cunha, presidente do Sinpro, o prazo dado à prefeitura gera expectativas de que o problema seja resolvido em breve. "Nós e o judiciário estamos há alguns dias esperando que a prefeitura assuma a sua posição de protagonismo, porque essa negociação vem antes da greve. A expectativa é de que a prefeitura resolva essa situação."





Cunha também salientou que o reajuste solicitado pelos trabalhadores das creches filantrópicas "nunca foi pauta de sindicato", mas sim de questões burocráticas na própria gestão municipal.

"Essa discussão salarial de CEI nunca foi pauta de sindicato. O sindicato não era nem a causa, nem a solução dessa crise. Sempre foi a prefeitura, para apresentar o que é possível dentro das condições que ela tem e, só aí, chamar os sindicatos e explicar como resolver", pontuou, explicando que, caso a proposta seja firmada, uma nova assembleia deve ser convocada com os docentes para a decisão que pode dar fim à greve.

Atualmente, um professor de CEI filantrópico ganha em média R$ 2,3 mil para 30 horas de trabalho semanais. A proposta dos sindicatos é de que esse valor chegue a R$ 2,5 mil ainda em 2025, passando para R$ 2,9 mil em 2026 e chegando, em 2027, a R$ 3,3 mil.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Londrina para comentar a decisão do desembargador e aguarda retorno. Na sexta-feira (16) em que a reunião com os sindicatos ocorreu, o município informou que recebeu o documento com as propostas. Caberá aos secretários da Fazenda, Eder Pires, e da Educação, Vânia Costa, analisar as duas propostas e fazer os estudos necessários.