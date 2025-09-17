Pesquisar

60 bairros analisados

Do Centro às Margens: Grupo Folha estreia série de reportagens com dados inéditos de Londrina

Bruno Souza - Redação Bonde
17 set 2025 às 16:02

Fotos: Roberto Custódio
A Folha de Londrina e o Portal Bonde lançam, nesta quinta-feira (18), uma série de reportagens especiais que revela uma Londrina pouco explorada, a partir de dados inéditos do Plano Diretor do município. 


Com o título "Do Centro às Margens", a série de quatro matérias aprofunda o debate sobre as desigualdades urbanas, desvendando como o crescimento da cidade criou diferentes realidades sociais e econômicas, além de problemas específicos por região.


As reportagens - que serão publicadas quinta (18), sexta (19), segunda (22) e terça-feira (23) - mergulham em temas cruciais que afetam a vida do londrinense, desde o envelhecimento da população até a segregação racial. O fio condutor é a análise de como os desafios do Centro de Londrina se diferenciam da realidade dos bairros mais distantes.


Conteúdo da série

Quinta-feira, 18 de setembro - A geografia do envelhecimento: A primeira reportagem mostra que o Centro Histórico de Londrina bateu recorde de idosos, mas que o fenômeno se espalhou por outros bairros. A matéria usa dados demográficos para mostrar o desafio que o envelhecimento populacional impõe ao planejamento urbano da cidade. 


Sexta-feira, 19 de setembro - O desequilíbrio na educação: A segunda matéria aborda a disparidade na distribuição de escolas e creches municipais. A reportagem revela, por meio de dados, que a falta de estrutura escolar é pior na Zona Norte.

Segunda-feira, 22 de setembro - A luta contra o analfabetismo: A terceira reportagem traz dados que evidenciam a revolução ocorrida no Fraternidade (Zona Leste), que reduziu o analfabetismo em mais de 90% em 12 anos. Em contrapartida, mostra que outras regiões, especialmente as periferias pobres, ainda enfrentam altos índices.


Terça-feira, 23 de setembro - A segregação racial e social: A reportagem final revela um problema estrutural e histórico: a segregação racial em Londrina. Os dados destacam que pessoas negras são maioria em bairros pobres, enquanto as brancas representam mais de 80% em bairros de elite, como Royal e Gleba Palhano (Zona Oeste).

A série "Do Centro às Margens" é um trabalho de jornalismo investigativo que cumpre o papel de informar, por meio de números, e estimular o debate, por meio de especialistas. Com infográficos claros, dados concretos e, acima de tudo, um olhar crítico, a série foi pensada para que a população e os gestores compreendam os desafios sociais de Londrina e busquem soluções para as desigualdades que permeiam a cidade.


Serviço:

O que: série de reportagens “Do Centro às Margens”

Quando: de quinta (18) a terça (23), sempre às 8h

Onde: Portal Bonde e Folha de Londrina, sites e jornal impresso

