Documentário sobre hip-hop em Londrina retrata a arte da rima como resistência cultural e social

Na última semana, o documentário “Movimento Hip-Hop: Londrina, 2024” foi disponibilizado integralmente no YouTube. O curta-metragem procurou retratar como o hip-hop, um dos símbolos de resistência cultural e social da cidade, se manifesta por meio de suas vivências e promove um caminho à arte e transformações sociais.





De acordo com a diretora e idealizadora do documentário, Victória Furtado, a ideia do documentário surge a partir do ato de manifestação contra a votação do PL 203/2021, conhecida como “Projeto Vida Saudável”, em 21 de agosto de 2023. Como proposta, o projeto previa a privatização de espaços públicos de lazer como praças, parques e centros esportivos, além da realização de cobranças pelo uso desses lugares.

“Eu e o José, o diretor de fotografia do documentário, fomos na votação da PL e estávamos conversando sobre como tudo isso deveria estar sendo documentado e visto por mais pessoas. Então, a partir disso, a gente decidiu fazer um documentário sobre o movimento hip-hop em Londrina, já que eram essas as pessoas que estavam se organizando contra a PL nesse dia”, salientou a diretora.





Assim, o projeto teve seus primeiros passos com Victória Furtado e José Victor Marques, os idealizadores do Movimento Hip-hop: Londrina, 2024. A direção ficou por encargo de Victória Furtado e Maria Alice D. de Oliveira, a produção por Mariana Bortoti, o roteiro por Nani Naan, além de contar com a atuação de mais 14 pessoas na produção geral. Ao todo, a equipe chegou a entrevistar mais de 53 pessoas em duas diárias, em todas as batalhas de rima em Londrina.

Apesar do documentário ter sido gravado entre os meses de março e abril, Furtado conta que o processo começou bem antes, com entrevistas via mensagens e áudios, a fim de selecionar as perguntas e questionamentos importantes para o trabalho. “E a gente queria também que os frequentadores das batalhas quisessem falar com a gente, então deixamos as pessoas bem livres para falar conosco”, comentou.





O documentário, que teve lançamento oficial em 5 de outubro de 2024, retorna mais uma vez, agora em formato digital. Ao longo desse período, o curta-metragem também chegou a ser exibido na Mostra de Cinema Negro do Cocine, e duas vezes no Colégio Estadual Profª Maria José Balzanelo Aguilera, a fim de trazer às escolas e ao resto da comunidade o documentário e as reflexões apresentadas.

“E durante todo esse período de produção, a gente manteve a produção de conteúdo para o Instagram também. Lá a gente fez um mapeamento de todas as batalhas de rima da cidade, além de também explicar um pouquinho da PL que incentivou a gente a fazer o projeto acontecer”, explicou Furtado.





O grupo ainda prevê a exibição do documentário em outras datas durante este ano. Todas as informações serão divulgadas por meio das redes sociais do Movimento Hip-Hop: Londrina, 2024 .

