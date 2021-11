Donos do 'esqueleto de aço' da Leste Oeste entram com ação contra leilão do imóvel

Nenhum licitante apareceu para arrematar o imóvel do Londrina Auto Shopping. O leilão judicial online estava programado para esta quarta-feira (24) pelo valor de R$ 33.720.059,15, mas não houve interessados. Agora, na quinta-feira (25), às 10h30, ocorrerá mais uma tentativa de leiloar o imóvel, agora com um desconto de 50% para o segundo leilão.

A empresa Londrina Auto Shopping, proprietária do imóvel em que se encontra uma estrutura de aço, na avenida Leste-Oeste, no centro de Londrina, que está parada há 24 anos, entrou com vários recursos contra o leilão do espaço e da estrutura que já foi edificada no local.

Os advogados da empresa informaram que estão em trâmite três recursos judiciais. Segundo nota enviada pelo Londrina Auto Shopping, estas medidas objetivam o afastamento da abusividade/ilegalidade do leilão do respectivo imóvel.



CONTINUE LENDO: Proprietária do empreendimento empacado diz que imóvel não foi avalido de forma devida