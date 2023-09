Duplicação do último trecho da PR-445, de Lerroville a Irerê, pode ser deixada para concessão

Lideranças políticas e empresariais de Londrina vão conversar com o secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, Sandro Alex, na próxima terça-feira (5), às 10 horas, para esclarecer e resolver o impasse sobre a licitação do último trecho da duplicação da PR 445, de Lerroville a Irerê. Existe grande preocupação de a obra ser deixada para a concessão de rodovias como obrigação da futura concessionária do Lote 3. Dirigentes de entidades, os deputados estaduais Tercilio Turini e Tiago Amaral e o prefeito Marcelo Belinati se reuniram nesta quinta-feira (31) para avaliar o problema.





"Sabemos que o governador Ratinho Junior quer concluir a duplicação da PR 445 com recursos próprios, ele já declarou isso aqui em Londrina diversas vezes. As informações apontam que os projetos estão prontos e o Governo do Estado tem capacidade financeira. Mas se o edital não for lançado o mais rápido possível, antes do leilão do Lote 3 programado para o primeiro trimestre de 2024, o governo estadual deve ficar impedido de investir na obra porque a rodovia estará sob responsabilidade da futura concessionária", disse o deputado Turini. Na semana passada, o secretário informou em entrevista à imprensa que a obra realmente pode ficar para a concessão.

Na reunião na prefeitura, o deputado Tiago Amaral fez contato e pediu a Sandro Alex para receber representantes de Londrina na próxima semana. "Vamos para Curitiba saber o que está acontecendo. Quais são os entraves e como podemos resolvê-los", afirmou o prefeito Marcelo Belinati. "Essa é a obra mais importante para a segurança das pessoas na rodovia e o desenvolvimento de Londrina. É o caminho para Curitiba, Porto de Paranaguá, litoral e outros estados do Sul. São décadas de luta pela duplicação da PR 445 e contamos com o apoio do governador", ressaltou Tercilio Turini.





No dia 8 de agosto, o deputado Turini aprovou requerimento na Assembleia Legislativa do Paraná pedindo ao secretário Sandro Alex esclarecimentos se já estão prontos todos os projetos para duplicação dos 23 quilômetros entre os distritos de Lerroville e Irerê e quando será aberta a licitação para execução da obra. Turini questionou também se existe algum impedimento legal ou orçamentário para abertura da licitação.