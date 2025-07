É falso vídeo de jovens fazendo sexo em frente à Biblioteca Municipal de Londrina

Um vídeo de um casal supostamente fazendo sexo em frente à Biblioteca Municipal de Londrina causou alvoroço nas redes sociais nesta quarta-feira (16). De acordo com a diretora da instituição, Leda Araújo, a legenda que atribui o ato à Biblioteca é falsa e foi pensada para desmoralizar o espaço cultural.





Segundo ela, as cenas com a legenda falsa enganaram muitas pessoas em grupos de WhatsApp. Até mesmo moradores e trabalhadores da área central de Londrina a questionaram sobre a veracidade do conteúdo.









Araújo, então, tratou de desmentir imediatamente a fake news que se alastrava, mostrando aos seus contatos as características arquitetônicas do prédio municipal, que destoam totalmente do que aparece no vídeo.





"Eu peguei a foto atual da Biblioteca, porque aquelas mesinhas que existiam antigamente foram retiradas há mais de uma década. Se olhar bem o vídeo, há um anjo na parede e janelas completamente diferentes, mesas redondas... Nós não temos nada disso aqui, somente a calçada e o passeio público", explicou.





Mesmo com a diretora da Biblioteca Municipal afirmando que as cenas libidinosas não foram gravadas em Londrina, pessoas seguem acreditando no conteúdo, que continua a circular por todas as redes sociais.





"Temos trabalhado para levar as pessoas para dentro da Biblioteca e agora elas estão acreditando no vídeo. Quando avisei, uma pessoa falou que estava quase acreditando. Convidei todos a conhecerem a Biblioteca, porque aí, quando chegar esse tipo de informação, vão saber o que é verdade ou não."





Medidas judiciais





Leda Araújo garantiu que a instituição pretende tomar medidas judiciais para frear o compartilhamento do vídeo. " Estamos pensando em tentar derrubar o vídeo, porque isso não pode continuar circulando na nossa cidade. Tudo isso foi feito para desqualificar a imagem da Biblioteca. Se você tivesse filhos e visse um conteúdo como esse, os deixaria frequentar um espaço assim? Eu não deixaria. Só que aqui é um espaço seguro!", salientou.





Ela também questionou a intenção da pessoa que criou essa fake news, alegando que a situação pode ter sido pensada para manchar a imagem da Biblioteca. "Foi alguém com o objetivo de prejudicar a imagem da instituição pública, porque a legenda é muito clara."





A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Cultura de Londrina que, por meio da assessoria de imprensa, lamentou a divulgação de conteúdo falso nas redes sociais envolvendo o nome da Biblioteca Municipal de Londrina.





"Fiquei sabendo ontem (16) à noite. Quando cheguei em casa e abri o celular, me deparei com quatro pessoas me encaminhando o vídeo, perguntando se era verdade", disse a diretora, contando que um dos grupos em que o vídeo foi publicado tem cerca de 500 membros.