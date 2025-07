Onça-parda com ferimento de tiro é resgatada e atendida no HV da UniFil

Uma onça-parda foi resgatada ontem à noite à beira da PR 323, em Sertaneja (Norte), e encaminhada para o Hospital Veterinário da UniFil onde recebeu cuidados emergenciais. O animal adulto tinha ferimento de tiro e escoriações pelo corpo, além de desidratado. Após raio-X e ultrassom, a equipe do HV identificou e retirou projétil de cartucheira da perna traseira, fez outros exames, curativos e procedimentos para alimentação via soro. O felino está em quadro estável e vai permanecer em tratamento e observação até a completa recuperação. Órgãos ambientais vão decidir posteriormente sobre a volta à natureza.





A médica veterinária Daniele Martina, coordenadora do HV, relata que algumas pessoas viram a onça caminhando às margens da rodovia e acionaram a Polícia Rodoviária, que comunicou a Polícia Ambiental. O grupo de resgate chegou ao local por volta de meia-noite e encontrou o animal deitado no acostamento, ao lado de uma placa de sinalização. Depois de sedado com dardo, foi recolhido e trazido para atendimento no hospital durante a madrugada. "Foi uma operação demorada, exigiu cautela porque estava bem escuro e tinha veículos trafegando na estrada. Mesmo debilitada pelo ferimento, a onça podia correr para a pista" - comentou a veterinária da UniFil.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Ela destaca o trabalho da Polícia Ambiental, que rapidamente se deslocou para resgatar a onça. "Recebi a ligação do subtenente Júlio e na sequência o sargento Fábio e o cabo Oda passaram para me pegar. Chegamos ao local, avaliamos os riscos da captura e a segurança do animal" - conta Daniele Martina, que é especializada em animais silvestres e capacitada para fazer sedação com dardo. "Felizmente deu tudo certo e em breve a onça poderá ser solta" - afirma a médica veterinária do HV da UniFil, único credenciado pelo Instituto Água e Terra no Norte do Paraná como Centro de Apoio à Fauna Silvestre (CAFS).





BONDE NAS REDES SOCIAIS

Publicidade





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.





Leia também: