Eclipse Solar parcial poderá ser visto em Londrina nesta quarta-feira; veja o horário de início

Um eclipse solar parcial poderá ser visto em Londrina nesta quarta-feira (2). O fenômeno terá início às 16h54 e o eclipse máximo (com cerca de 10% de obscurecimento do Sol) será às 17h40, se encerrando às 18h26, já com o Sol abaixo da linha do horizonte.





Os eclipses solares parciais ocorrem quando a Lua, em decorrência da variação de sua distância à Terra, coloca-se à frente do Sol sem, contudo, “tampá-lo” completamente.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Quanto mais ao norte, menor será o percentual do Sol que será encoberto pela Lua no céu. Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a Lua irá obstruir cerca de 27% do disco solar. Em Curitiba, esse percentual já cai para menos de 15%. Já em Londrina, o eclipse irá obscurecer quase 10% do disco solar.





Vale ressaltar que mesmo que o eclipse observado em Londrina seja parcial, observar o fenômeno sem proteção adequada pode causar sérios problemas a saúde.





Uma opção de baixo custo e facilmente acessível são os filtros de máscara de soldador, que podem ser encontrados em lojas de ferramentas. Nesse caso, utilize o filtro número 14 (o mais forte), que pode ser comprado por menos de R$ 10.





Outra opção para acompanhar o eclipse é o Gedal (Grupo de Estudo e Divulgação de Astronomia de Londrina), que estará na Praça Nishinimiya, em frente ao Aeroporto de Londrina, com telescópios e filtros especialmente adaptados para a observação segura do eclipse.